La decisione sul post Ibra: firma imminente

Il Milan pianifica la prossima sessione di calciomercato con la possibilità che arrivi un nuovo attaccante agli ordini di Pioli

Sarà una fine settimana in Serie A che rischia di stravolgere gli equilibri nella corsa allo scudetto. Il Derby d’Italia da un lato, la complicata trasferta del Napoli a Bergamo contro l’Atalanta. I rossoneri guardano dunque con interesse agli impegni delle rivali, a San Siro è atteso il Bologna nel match del lunedì sera. Il Milan vuole proseguire, a poche giornate dal termine, la sua rincorsa al tricolore ma le attenzioni di Maldini e Massara sono già orientate alla prossima sessione di calciomercato.

Un’estate caldissima per i colori rossoneri, visto che la dirigenza di via Aldo Rossi ha intenzione di rinforzare pesantemente, a maggior ragione in caso di scudetto, la rosa a disposizione di mister Pioli. In tal senso, il Milan deve ancora valutare l’eventuale sostituzione di Ibrahimovic: lo svedese, in scadenza il 30 giugno, non ha ancora rinnovato con i rossoneri.

Erede Ibrahimovic: pagano la clausola

Arsenal, Liverpool e Manchester United porteranno con ogni probabilità ad un clamoroso ko del Milan per il cartellino di Alexander Isak. Stando a quanto riportato da ‘Elgoldigital.com’ sono queste le società in pole position per accaparrarsi il talento svedese protagonista con la Real Sociedad.

Le big di Premier League, infatti, sono disposte a pagare la clausola rescissoria da 90 milioni di euro portando Isak nel calcio inglese.

Il post Ibrahimovic, dunque, difficilmente si chiamerà Isak: Maldini e Massara saranno ben presti costretti a guardare altrove per il colpo in attacco.