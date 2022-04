CMWEB | Salta lo scambio con Mourinho: se lo prende la Juventus

Sassuolo, Roma, Juve: le ultime di calciomercatoweb.it con un protagonista assoluto, Giacomo Raspadori

Nel mercato che verrà il Sassuolo può calare tre pezzi da oltre 100 milioni in cassa, vale a dire Scamacca, Frattesi e Raspadori. Bisogna capire se partiranno tutti e tre o se alla fine uno slitterà il suo tempo d’addio. Il club orchestrato nelle sue strategie da Giovanni Carnevali ha sempre dimostrato lungimiranza e capacità di saper ricostruire: lo ha fatto con i giocatori e anche con gli allenatori, come può confermare anche l’ultimo cambio in panchina, da De Zerbi a Dionisi.

Certamente tra i tre Giacomo Raspadori in questo momento sembrerebbe quello maggiormente proiettato in rampa di lancio, con il mercato italiano e internazionale (leggi Premier) In grande fermento. E una quotazione da 40 milioni che rende l’operazione impegnativa. Tra le società che guardano all’attaccante tanto caro anche al ct Mancini, c’è la Roma. E attenzione, alla Roma e ai giovani giallorossi guarda sempre con grande attenzione la società neroverde. Lorenzo Pellegrini, Riccardo Marchizza, Luca Antei, Davide Frattesi, ora Riccardo Ciervo, solo solo alcuni degli esempi a cui guardare. Questo per dire che l’operazione Raspadori a Roma, sarebbe possibile ma con presupposti che in ora a Trigoria non vogliono minimamente andare a scalfire. La Roma li avrebbe i valori tecnici da mettere in cambio per abbassare il prezzo del cartellino di Raspadori e provare a fare l’operazione.

Andiamo al punto: il Sassuolo ha messo nel mirino Nicola Zalewski ed Edoardo Bove, uno dei due potrebbe fare la valigia e la definizione dell’affare-Ciervo, per ora in prestito – con un conguaglio economico – potrebbe far quadrare il cerchio. Ma, questo bisogna chiarire per come il messaggio arriva forte e chiaro da Trigoria, Zalewski e Bove sono due tasselli del Roma del futuro che Mourinho ha costruito incutesti mesi e a cui non si rinuncerà facilmente. Bisogna considerarla una vera e propria blindatura da parte del club giallorosso, che dei due gioielli non è disposto a parlare. D’altra parte, ampliando un attimo l’orizzonte, nel grande dibattito sulla scarsa valutazione dei giovani da parte dei club di Serie A, la Roma deve essere considerata al di fuori di questo discorso accusatorio: questa stagione, più ancora delle altre, dimostra quanto è stato fatto nella valorizzazione del prodotto di casa. E’ qualcosa in cui il gm Tiago Pinto crede fermamente e che condivide giorno per giorno con José Mourinho.

Calciomercato Roma, canale aperto col Sassuolo per Raspadori. In Italia il ‘pericolo’ è la Juve

Dunque ecco perché il canale Sassuolo-Roma-Raspadori in qualche modo è aperto: ma dalla parte di Bove e Zalewski la Roma non lascia passare. Ecco perché bisogna monitorare le fibrillazioni in Premier e in Bundesliga (vedi il Lipsia) e le altre piazze top della Serie A che guardano con interesse all’attaccante del club neroverde. L’Inter, ma soprattutto la Juventus che ci pensa per il post Dybala.