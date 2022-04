La Juventus non si ferma, scambio col PSG

La Juventus starebbe pensando ad un maxi intreccio con il PSG. Sono tre i calciatori coinvolti nell’operazione

Tra i calciatori che sicuramente non faranno più parte della rosa della Juventus dell’anno prossimo c’è Paulo Dybala. Come noto, l’attaccante argentino ha deciso di non rinnovare il suo contratto e dal 30 giugno sarà libero di accasarsi a parametro zero.

Tra i club interessati a lui c’è anche il PSG. I francesi probabilmente dovranno far fronte ad una rivoluzione in estate dopo gli scadenti risultati in Champions League. Mbappe sembra destinato al Real Madrid e anche Messi potrebbe pensare di tornare in Spagna al suo Barcellona.

Per questo motivo, nel caso di una doppia partenza, Dybala potrebbe rivelarsi un investimento a zero molto interessante per i parigini. Oltre a lui, però, sul banco con la Juventus c’è un altro attaccante che potrebbe fungere da pedina di scambio.

Juventus-PSG: lo scambio porterebbe ad un ritorno

Calciatore che quasi sicuramente, data la formula, dovrà essere riscattato dalla Juventus è Moise Kean. Il classe 2000, però, non sta facendo faville con Allegri, pertanto i bianconeri potrebbero pensare di inserirlo in qualche trattativa per arrivare a giocatori più funzionali al progetto.

Una di queste suggestioni è legata a Leandro Paredes, centrocampista del PSG. L’argentino è da molti anni in orbita Serie A, con anche la Roma interessata. A Torino sono alla ricerca di profili di qualità e uno scambio Paredes-Kean può essere un’ipotesi percorribile.

Così facendo al PSG si riformerebbe un attacco “tutto bianconero” Dybala-Kean, mentre Allegri otterebbe un centrocampista di grande tecnica da inserire nel suo ventaglio. Si tratterebbe di un maxi-scambio che scombussolerebbe non poco gli equilibri della Serie A. I dialoghi tra le due società sono, al momento, rimandati all’estate, quando il PSG avrà le dee più chiare circa il futuro dei campioni in rosa.