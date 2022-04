Indizio Juve, doppio colpo da sogno

Il calciomercato estivo della Juventus sarà da sogno: Allegri già esulta, l’indizio per l’approdo di due big

Poche ore a quella che sarà una delle gare più sentite e decisive nel finale di stagione di Serie A. Juventus ed Inter si affronteranno domani sera all’Allianz Stadium per un Derby d’Italia dal sapore di scudetto, in un turno che può vedere Napoli e Milan approfittare dello scontro diretto tra gli uomini di Allegri e quelli di Inzaghi. Dal calcio giocato al calciomercato, le idee della Juventus per la prossima stagione sono già chiare e riguardano il rinforzare pesantemente la rosa a disposizione del tecnico livornese.

Gli arrivi lo scorso gennaio di Zakaria e Vlahovic sembrerebbero essere solo l’antipasto di quello che ha in mente la dirigenza della ‘Vecchia Signora’ per l’estate che sta per arrivare. Ed in tal senso, arrivano indizi incoraggianti per due degli obiettivi della Juventus che farebbero sognare i tifosi e gioire lo stesso allenatore bianconero, pronto a rilanciare il progetto juventino con l’intenzione di riportare la squadra ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Doppio big per Allegri: la Juve può sperare

I bookmakers, si sa, sono spesso ‘profeti’ di quello che il calciomercato potrebbe riservare ai top club europei in futuro. La Juventus non fa eccezione ed infatti le quote per l’approdo a Torino di due stelle che da tempo sono nel mirino del ds Cherubini, sono calate in maniera significativa. La prima riguarda Donnarumma, la cui quota è scesa da 12 a 9 dopo le recenti vicende tutt’altro che positive che hanno coinvolto il portiere sia con il PSG che con la nazionale di Mancini.

L’altro super colpo riguarderebbe Sergej Milinkovic-Savic, da mesi tra i possibili partenti dalla Lazio e che i bookmakers avvicinano alla Juventus pagando 4 volte (non più 6) la posta giocata.

Il doppio indizio può dunque ingolosire la Juventus e Allegri, desideroso di accogliere nei suoi ranghi Donnarumma ed il big di Sarri.