L’Inter aspetta e la Juve chiude: ‘scippo’ da 20 milioni di euro

Juve-Inter è già iniziata ma sul calciomercato. Su due fronti stanno vincendo i nerazzurri, su un terzo potrebbero spuntarla i bianconeri

Domani alle 20.45 è previsto il fischio d’inizio del derby d’Italia. Juve contro Inter all”Allianz Stadium’, un match che dirà molto o forse tutto in chiave Scudetto. Ovviamente vedendola dalla parte nerazzurra, per Inzaghi sarà infatti gara da dentro o fuori, anche per quanto riguarda la permanenza sulla panchina interista nella prossima stagione. Mentre per la squadra di Allegri una vittoria (eventualmente il 17esimo risultato utile consecutivo) significherebbe sorpasso e tenuta in vita delle residue speranze tricolore.

Juve-Inter è comunque già iniziata sul calciomercato. Al momento conducono i nerazzurri, dritti verso la vittoria. Per Bremer, il difensore del Torino autore fin qui di un’annata molto importante, e per Frattesi che Marotta punta a comprare in coppia con il compagno di squadra nonché amico Gianluca Scamacca. Col Sassuolo si parla già di formula e modalità di pagamento, col Torino ci siamo quasi. L’Ad e i suoi collaboratori partono avvantaggiati, diciamo pure col coltello dalla parte del manico avendo già un accordo col brasiliano. Stando a indiscrezioni l’Inter è avanti anche per Sergio Gomez, seppur la concorrenza per il giovane laterale spagnolo include diversi grandi club europei. La dirigenza di viale della Liberazione è tuttavia in una fase di attesa, se riuscirà a chiudere con Perisic per il rinnovo del contratto (la trattativa è a buon punto) allora mollerà la pista considerato che per la corsia mancina ha già investito su Gosens lo scorso gennaio. A quel punto occhio all’inserimento deciso della Juventus, come noto a caccia di un erede di Alex Sandro.

Calciomercato Inter, stand-by per Sergio Gomez e la Juve può chiudere

Ventuno anni compiuti a settembre, Gomez è cresciuto nella cantera del Barcellona ma la vera esplosione è avvenuta quest’anno in Belgio, all’Anderlecht, dopo le esperienze all’Huesca e al Borussia Dortmund. Il ‘Re’ degli assist, quattordici in tutto oltre a 6 gol, sarebbe un grande colpo per il presente e per il futuro della fascia sinistra. La Juve potrebbe cercare di chiudere intorno ai 20 milioni di euro per il calciatore nativo di Badalona, legato al club belga fino a giugno 2025.