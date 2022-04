Il top club risponde al ritorno di fiamma: Inter, super scambio

Il calciomercato dell’Inter prende forma con un big nel mirino: ritorno di fiamma e clamorosa ipotesi di scambio

Manca davvero poco al ritorno in campo dell’Inter campione d’Italia dopo la recente sosta per gli impegni delle nazionali. I nerazzurri sono chiamati ad una grande prestazione all’Allianz Stadium, contro la Juventus, in un Derby d’Italia che risulterà sicuramente decisivo nella corsa scudetto. Con Milan e Napoli come spettatrici interessate a distanza, Simone Inzaghi non può più fallire e dopo aver conquistato solo 7 punti nelle ultime 7 gare di campionato, non può permettersi altri passi falsi per rischiare di vedere più lontano il treno scudetto.

Dal campo al calciomercato il passo è breve e l’Inter sta già lavorando alla prossima stagione. Diverse le priorità del club meneghino che intende rinforzare la rosa a disposizione dell’ex allenatore della Lazio: dalla difesa all’attacco passando, soprattutto, per il centrocampo. Una mediana che ha visto il recente rinnovo di Marcelo Brozovic che, tuttavia, non può bastare. Ecco quindi che dalla Spagna arriva una clamorosa indiscrezione per un suggestivo ritorno di fiamma di Marotta e Ausilio per un vecchio obiettivo della società campione d’Italia: ecco i dettagli.

L’Inter ripensa a van de Beek: spunta lo scambio

Secondo quanto viene riportato oggi da ‘Fichajes.net’, uno dei prossimi colpi dell’Inter per l’anno prossimo può arrivare dalla Premier League. Si tratta di Donny van de Beek, talentuoso trequartista di proprietà del Manchester United ma attualmente in prestito all’Everton fino al 30 giugno. Sotto contratto con i ‘Red Devils’ fino al 2024, l’ex Ajax non rientra più nei piani dello United che intende liberarsene il prima possibile. Ed in tal senso l’Inter, che ha già sondato il terreno (come la Juventus) per l’olandese nei mesi scorsi, può farsi avanti e tentare il colpo.

Arrivato nel 2020 per 40 milioni dai ‘Lancieri’, adesso il 24enne potrebbe approdare in Serie A. La risposta del Manchester United, però, non si farà attendere. L’idea della società inglese potrebbe essere quella di chiedere il cartellino di Hakan Calhanoglu, che in stagione ha collezionato 6 reti e 9 assist vincenti in 36 presenze complessive.

Situazione dunque in divenire, con l’asse Milano-Manchester che può diventare rovente in vista della prossima estate.