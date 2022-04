Supermercato Inter, Barella più De Vrij: destinazione a sorpresa

Il prossimo calciomercato estivo può riservare non poche sorprese in casa Inter: i nerazzurri rischiano grosso

Manca solo un giorno a Juventus-Inter, match valido per la 31esima giornata di campionato di Serie A. Un vero e proprio spartiacque per il prossimo scudetto, quello che andrà dunque in scena domani sera all’Allianz Stadium con le squadre di Allegri e di Inzaghi pronte a darsi battaglia per provare ad insidiare il Milan capolista. Dal calcio giocato al calciomercato, a giugno molto potrebbe cambiare. Soprattutto per i campioni d’Italia in carica, con un’insidia estera che rischia di portare una piccola rivoluzione alla rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

Parte tutto da Antonio Conte, accostato ad un possibile ritorno all’Inter ma non solo. Ai microfoni di Calciomercato.it durante la ‘CMIT TV‘ Fabio Bergomi ha fatto il punto su quello che sarà il futuro dell’attuale allenatore del Tottenham che sembrerebbe vicinissimo ad approdare su una nuova panchina, insidiando alcuni big nerazzurri. Bergomi non ha usato giri di parole: “Ci sarà un calciomercato dove vedremo allenatori come Conte andare al PSG“.

Inter, attenta: Conte ne porta via tre

Una bomba che viene poi giustificata così: “Ho chiesto subito dopo la cavolata sull’Inter. Ho subito telefonato ad alcuni contatti e uno mi ha detto che la trattativa è avanzatissima“, ha poi aggiunto, “Vogliono lui, hanno scelto la sua figura perché non ne possono più. ha sempre preso squadre dalle macerie. Quando è arrivato Conte ha fatto una finale in Europa League e ha vinto lo scudetto”. L’approdo di Conte al PSG può quindi aprire a nuovi colpi di spessore per il club di Al-Khelaifi dopo la deludente annata con Pochettino in panchina. Le prime richieste riguarderebbero Nicolò Barella, già accostato nei mesi scorsi alla società transalpina, e Satefan de Vrij.

Il primo è un pallino di Conte, fondamentale nell’ultimo scudetto conquistato con il tecnico pugliese sulla panchina della ‘Beneamata’. Il secondo, invece, potrebbe partire visto che è in scadenza nel 2023 e non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo. Attenzione, poi, anche a Lukaku che è stato accostato al clamoroso ritorno all’Inter ma che potrebbe trasferirsi dal Chelsea sotto la Tour Eiffel.

Un triplo colpo da sogno, dunque, per Conte che sembrerebbe sempre più vicino a rimpiazzare Pochettino a Parigi: la rivoluzione del club francese porta la mano dell’ex interista.