Pjanic torna in Serie A, clamoroso ritorno di fiamma

Dopo due trasferimenti infelici, Miralem Pjanic sembra pronto a fare il suo ritorno in Serie A

Finito nello scambio che ha portato Arthur alla Juventus, Pjanic non ha vissuto l’esperienza che si immaginava al Barcellona. Messo ai margini dall’allora allenatore Koeman, il centrocampista bosniaco è dovuto emigrare in Turchia per ritrovare continuità in campo.

Il suo cartellino è ancora di proprietà dei blaugrana, che però non sembrano intenzionati a metterlo al centro del progetto. Per questo motivo, le porte girevoli del calciomercato potrebbero portare Pjanic ad un clamoroso ritorno in Serie A, dove ha moltissimi estimatori.

Uno di questi è sicuramente l’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta. Il centrocampo nerazzurro ha bisogno di profondità per poter essere competitivo su più fronti e l’idea Pjanic potrebbe stuzzicare il palato sia di Inzaghi che dei tifosi.

Pjanic, incontro tra Inter e l’agente: la formula

Stando a quanto riporta ‘Interlive‘, nelle prossime settimane è in programma un incontro tra la dirigenza dell’Inter e Fali Ramadani per discutere circa il rinnovo di Handanovic. L’agente, però, è proprio lo stesso di Pjanic e la possibilità che si parli anche del classe ’90 nell’incontro c’è eccome.

L’idea, per un calciatore di ormai 32 anni, sarebbe quella di un prestito. In questo modo si potrebbe parlare con il Barcellona per una divisione del lauto ingaggio del bosniaco (che si aggira tra i 6 e i 7 milioni netti), risparmiando ai catalani buona parte dello stipendio di un giocatore che non rientra più nei loro piani.

Per Pjanic, però, ci sono anche numerosi voci che lo vorrebbero nuovamente in Turchia. Si parla di un prolungamento ulteriore con il Besiktas, ma anche di una suggestione Galatasaray. Al momento, si aspetta l’incontro Ramadani-Inter per valutare le possibilità dell’affare, poi a giugno si apriranno nuovamente i discorsi a riguardo.