Ribaltone Juve: UFFICIALE annuncio Elkann agli azionisti

John Elkann ha annunciato una rivoluzione in casa Juventus, come sottolineato nella lettere verso gli azionisti

Il numero uno di Exor, John Elkann ha illustrato la reale situazione della Juventus agli azionisti attraverso una lettera che esordisce: “Per la Juventus la stagione 2020/2021 è stata turbolenta, sia dentro che fuori dal campo”.

La lettera prosegue: “fortunatamente, la pandemia ha colpito la Juve proprio quando stava avviando il nuovo piano di sviluppo, utilizzando i €300 milioni dell’aumento di capitale deciso alla fine del 2019. La prima meta di stagione 2021-22 è stata complicata per la Juventus che ha chiuso in perdita di €119 milioni e ha così sviluppato un nuovo piano lanciando un aumento di capitale di €400 milioni, approvato nell’ottobre del 2021″.

Nuovo piano per la Juve: l’annuncio di Elkann

“Queste difficoltà hanno evidenziato la debolezza strutturale del calcio, in Italia e in Europa. Andrea Agnelli, il Presidente della Juventus, ha quindi sostenuto le ragioni per una riforma strutturale e governativa del settore, con l’intento di renderlo più equo e sostenibile per tutti coloro che amano questo sport”.

John Elkann ha concluso l’annuncio dicendo: “Quando mancano i risultati, il cambiamento si rende necessario, ed è per questo che abbiamo nominato un nuovo Cda e i nuovi AD, Direttore Sportivo, allenatore e giocatori. Abbiamo anche garantito alla società tempo e risorse soddisfacenti per tornare ai massimi vertici, sul campo e fuori”.