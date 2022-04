Si muove Icardi, ora la Juventus ‘trema’

Il destino di Mauro Icardi sembra essere lontano dal PSG. Leonardo starebbe pensando di inserirlo in uno scambio che avrebbe il sapore di beffa per la Juventus

L’amore tra Icardi e il PSG è sempre stato molto tumultuoso. I francesi non hanno mai messo il bomber argentino al centro del loro progetto, specie per l’accozzaglia di campioni che a turno ne ha rubato le luci dei riflettori, relegandolo costantemente ad un ruolo secondario.

Da ormai qualche anno Leonardo sta cercando a più riprese di cedere Icardi al miglior offerente, senza però riuscire nel suo intento. Restando ai margini e giocando solo qualche sporadico spezzone il suo cartellino si è anche svalutato, ma l’ingaggio rimane da top player assoluto.

Ora il PSG starebbe pensando ad uno scambio che andrebbe a beffare la Juventus. Se la suggestione dovesse concretizzarsi per i bianconeri ci sarà la necessità di tornare immediatamente sul mercato.

Icardi, idea di scambio con l’Atletico Madrid

L’ipotesi porterebbe Mauro Icardi alla corte del Cholo Simeone, con Alvaro Morata che farebbe il percorso inverso. La Juventus, infatti, non è ancora certa di riscattare l’attaccante spagnolo e in caso di separazione, l’Atletico Madrid starebbe pensando di girararlo in Francia.

Cherubini avrebbe chiesto in tempi non sospetti uno sconto ai ‘Colchoneros’, ma la trattativa in corso non pare viaggi spedita. I 35 milioni pattuiti rappresentano un investimento oneroso, specie dopo quello fatto con Vlahovic. La Juventus, allora, starebbe facendo le dovute riflessioni, rischiando però di perdere lo spagnolo.

Sebbene Morata abbia espresso chiaramente il suo desiderio di restare a Torino, il futuro non è completamente nelle sue mani. Sono molte le squadre invischiate e ora l’Atletico potrebbe pensare anche di cedere alle proposte del PSG. Tutto è rimandato a giugno: vedremo come si concluderà l’affare tra Juventus e Atletico Madrid.