Due per uno, super colpo a sorpresa per il tridente Juve

La Juventus al lavoro sul post Dybala, possibile l’arrivo di un esterno d’attacco: contropartite più cash. Tutti i dettagli

Meno due a Juventus–Inter. Un derby d’Italia decisivo, che con alcuni esiti potrebbe già emettere dei verdetti quasi definitivi.

In caso di ko dei bianconeri, ad esempio, Vlahovic e compagni direbbero addio al sogno scudetto e alla rimonta, stesso discorso che potrebbe valere per la squadra di Simone Inzaghi già reduce da numerosi passi falsi. Un derby d’Italia che, specialmente in questa stagione, offre anche spunti di calciomercato. Spicca su tutte la situazione di Paulo Dybala: l’attaccante argentino lascerà la Juventus a parametro zero e in prima fila per la sua firma c’è proprio Marotta. La dirigenza bianconera, dal canto suo, pensa già al post Dybala. Ecco il nome a sorpresa dalla Premier League.

Calciomercato Juve, il possibile assalto a Richarlison

Oltre ai nomi più chiacchierati, da Zaniolo e Raspadori al sogno Salah, il club bianconero potrebbe tornare anche su Richarlison, profilo già seguito nelle scorse sessioni di calciomercato. L’esterno e Nazionale brasiliano sta lottando per la salvezza in Premier League e a fine stagione potrebbe fare il salto dall’Everton. La sua valutazione è comunque altissima, di almeno 50 milioni di euro. Cherubini potrebbe così tentare l’inserzione di alcune contropartite gradite ai ‘Toffies’, come Rabiot che è già stato seguito dal club inglese. Sul piatto potrebbe finire anche il promettente Ake, più un’importante somma cash. La Juventus tiene d’occhio anche Richarlison.