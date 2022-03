Il big non ce la fa, salta Juventus-Inter: già pronto il piano B

Un importante calciatore molto probabilmente sarà costretto a saltare il Derby d’Italia tra Juventus e Inter: pronto il piano B per la gara

Quando sta per arrivare Juventus-Inter è difficile concentrarsi su altro. A domenica manca sempre meno ed è superfluo sottolineare come gli animi siano tesissimi. Da sempre la partita delle partite, il Derby d’Italia porta con sé stavolta un significato che va ben oltre alla storica rivalità che c’è tra le due squadre.

Si sente spesso dire che nel calcio moderno contano i numeri, ebbene la sfida dell’Allianz Stadium rappresenta pienamente questo concetto. Sta per cominciare il rush finale della stagione, dove ogni errore può rivelarsi fatale. Il peso maggiore senza dubbio se lo porta la ‘Beneamata’ sulle proprio spalle. Dzeko e compagni hanno molto più da perdere rispetto al club torinese in ottica scudetto. Un ulteriore passo falso potrebbe addirittura consentire alla ‘Vecchia Signora’ di scavalcare i nerazzurri, in attesa del recupero col Bologna (data finalmente fissata al 27 aprile). A differenza di Massimiliano Allegri, inoltre, Simone Inzaghi molto probabilmente non avrà a disposizione un titolare.

Juventus-Inter, de Vrij ad altro rischio forfait: pronto il piano B di Inzaghi

Dalle ultime novità, infatti, il mister piacentino dovrà presumibilmente fare a meno di Stefan de Vrij. Il difensore olandese ha svolto lavoro personalizzato anche oggi e, a meno di un recupero miracoloso, diventa altamente improbabile una sua presenza contro la Juventus. L’allenatore, dal canto suo, avrebbe già in mente la soluzione alternativa per rimediare all’assenza. Potrebbe essere Milan Skriniar ad occupare il centro della difesa in caso di definitivo forfait del compagno di reparto. Dunque potrebbe toccare allo slovacco il compito di fermare bomber Dusan Vlahovic. Più speranza, invece, per Marcelo Brozovic, tornato parzialmente in gruppo.