Colpaccio Milan in Serie A, ecco il nuovo trequartista

Milan a caccia di un nuovo trequartista titolare: ritorno di fiamma per il colpaccio in Serie A. Tutte le cifre e i dettagli

Anche l’ultima sosta per le Nazionali della stagione è andata in archivio con gli ultimi verdetti verso Qatar 2022. Dal weekend ripartono campionati e coppe europee per gli ultimi due intensissimi mesi.

È apertissima anche la Serie A, con quattro squadre in solo 7 punti e subito scontri diretti in programma: il derby d’Italia tra Juventus e Inter e Napoli-Atalanta, con il Milan spettatore interessato. La squadra di Pioli comanda la classifica e, contro il Bologna, avrà la possibilità di guadagnare altri punti sulle rivali. Dal campo al calciomercato: l’obiettivo scudetto influenzerà inevitabilmente anche la sessione estiva dei rossoneri, che in caso di trionfo alzeranno ulteriormente l’asticella. Ecco il possibile colpo in Serie A.

Calciomercato Milan, non tramonta Pessina

Chi sta vivendo una seconda parte di stagione piuttosto sottotono, nonostante gli ottimi risultati della squadra, è Brahim Diaz. Il fantasista spagnolo sta mancando in gol e assist e negli ultimi mesi non è più tra i titolarissimi di Pioli. Il suo futuro e il riscatto definitivo dal Real Madrid è tornato così in bilico. Se la dirigenza rossonera troverà già in estate il nuovo trequartista titolare, non è dunque da escludere che possa interrompere il prestito biennale con una stagione di anticipo. Il possibile nome è quello di Matteo Pessina. Il fantasista della Nazionale sta vivendo una stagione difficile all’Atalanta, e ha finora all’attivo solo 2 gol e 1 assist in 30 presenze. La sua valutazione è rimasta sui 15-20 milioni di euro: potrebbe essere lui il sostituto di Brahim Diaz.