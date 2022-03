Nuovo trequartista per il Milan: c’è la conferma

Dalla corsa scudetto al calciomercato. Il Milan pensa al nuovo gioiellino sulla trequarti

Sale l’attesa per la trentunesima giornata di Serie A. Milan e Napoli, prima e seconda, affrontano Bologna e Atalanta. Due incontri delicati, soprattutto per quanto riguarda i partenopei. L’Inter, terza e virtualmente ancora in corsa per il titolo, sarà invece di scena a Torino, sul campo della Juventus. La corsa scudetto non è soltanto l’unico argomento a tenere banco nelle società. Il finale di stagione alimenta infatti le prime mosse di mercato.

In casa Milan, è sempre attiva la ricerca di giovani talenti da inserire nell’organico di Stefano Pioli. In particolare, il 4-2-3-1 utilizzato dal tecnico rossonero, richiede un ricambio continuo di trequartisti. Uno degli obiettivi di Paolo Maldini è Charles De De Ketelaere, tra i più promettenti nel Club Brugge e nella Nazionale belga. A soli 21 anni, ha realizzato 13 reti e 7 assist nella Jupile League, acquisendo esperienza anche in Champions League. Il suo contratto termina a giugno 2024, ma se le sue prestazioni dovessero continuare su quest’onda, difficilmente il club riuscerebbe a tenerlo agli ordini di mister Schreuder.

Calciomercato, conferme sulla trattativa Milan-De Ketelaere: il Brugge fissa il prezzo

L’interesse del Milan nei confronti di De Ketelaere viene confermato anche da Todofichajes.com. Stando al portale, il Milan avrebbe già presentato un’offerta al Brugge. Giocare d’anticipo potrebbe fruttare ai rossoneri, anche se la concorrenza non manca, vista la giovane età del trequartista belga.

Il prezzo fissato dal Brugge per De Ketelaere si avvicina alla cifra di 35 milioni di euro. Maldini si sarebbe fermato, almeno per il momento, a 25 milioni di euro. Saranno decisive le prossime settimane, nelle quali le parti potrebbero trovare un accordo a metà strada.