Via libera per il bomber: scambio da impazzire con la Juventus

Il calciomercato estivo della Juventus può vedere un inatteso scambio per il centravanti: ecco il piano bianconero

Pochi giorni a Juventus-Inter, match che può rappresentare uno spartiacque importante per l’assegnazione del prossimo scudetto. I bianconeri intendono continuare a vincere, dando continuità ai recenti buoni risultati che hanno portato la ‘Vecchia Signora’ ad accaparrarsi il quarto posto. Per la società torinese è però già tempo di pianificare le prossime mosse che, nel calciomercato estivo, regaleranno non pochi rinforzi alla rosa attualmente in mano a Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato da ‘Sport1’, in casa Chelsea è attesa un’estate all’insegna della rivoluzione. Gli occhi della Juventus, in tal senso, possono orientarsi proprio verso i ‘Blues’.

Tanti cambiamenti dopo l’addio di Abramovich, con la società londinese destinata a vivere mesi complicati prima di ‘ripartire’ in vista del prossimo anno. Con ogni probabilità Timo Werner non farà parte del gruppo di Thomas Tuchel l’anno prossimo. La punta tedesca, infatti, vuole andare via il prima possibile dal Chelsea e la società inglese avrebbe già pronto il via libera per il centravanti 26enne di Stoccarda, a segno 7 volte con 4 assist in 28 presenze complessive.

Juventus-Werner: lo scambio è servito

Ad approfittarne potrebbe dunque essere la Juventus che perderà Dybala a zero a fine stagione e rischia anche di veder sfumare il riscatto di Morata dall’Atletico Madrid. Il solo Vlahovic non basterà ed è per questo che Werner piace non poco alla ‘Vecchia Signora’ per rinforzare l’attacco bianconero per il 2022/23. Il piano della Juventus prevederebbe un possibile scambio il prossimo giugno, per convincere il Chelsea a lasciar partire Werner portandolo in bianconero.

Sul piatto il cartellino del brasiliano Arthur, arrivato nell’ambito dello scambio con Pjanic e la cui valutazione coincide all’incirca a quella della punta del Chelsea. I ‘Blues’, che potrebbero perdere Jorginho, possono dunque accogliere l’approdo dell’ex Barcellona a centrocampo, dando il via libera per la firma di Werner con la Juventus.

Situazione dunque in divenire, con Werner che può davvero avvicinarsi ai colori bianconeri: la chiave dello scambio può essere Arthur, la palla passa al Chelsea.