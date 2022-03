Zaniolo e non solo: maxi affare tra Juve e Roma

La Juventus pensa a due big della Roma per la prossima stagione e pensa al sacrificio di un pupillo di Allegri

Nella disfatta della nazionale ci sono state alcune note positive e alcuni giocatori potrebbero essere grandi protagonisti del prossimo mercato.

Tra i protagonisti della vittoria, se pur inutile contro la Turchia, c’è stato senza dubbio Bryan Cristante. Il centrocampista della Roma ha trovato anche il gol e ha dimostrato di essere in un ottimo momento di forma. Cristante ha un contratto con i giallorossi fino a l 2024 ma attualmente non sembra esserci uno spiraglio per un rinnovo. Di conseguenza l’ex Atalanta si sta guardando attorno per valutare nuove opzioni.

La Juve punta Cristante e Zaniolo: la contropartita vincente

La Roma nel 2018 aveva investito 30 milioni per portare Cristante nella Capitale e in assenza di un accordo per il rinnovo, l’obiettivo della proprietà è quello di massimizzare la cessione. Come riportato da ‘La Repubblica’, negli ultimi tempi la Juventus sta pensando concretamente al centrocampista giallorosso. Proprio Massimiliano Allegri lo aveva fatto esordire a 16 anni, ai tempi del Milan e adesso lo riaccoglierebbe volentieri in bianconero.

La Roma chiede circa 17-20 milioni per lasciar partire Cristante ma la Juventus vorrebbe fare pacchetto completo, spingendo forte anche per Nicolò Zaniolo. Su quest’ultimo, però, la Roma non ha ancora dato l’ok alla cessione e la ‘Vecchia Signora’ potrebbe inserire una contropartita stuzzicante per convincere la proprietà. Si tratta di Weston McKennie, pupillo di Allegri che però potrebbe essere sacrificato per arrivare ai due big della Roma.