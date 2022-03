Torna in Italia, l’ex Juventus accende il derby: c’è l’annuncio

Un grande ex della nostra Serie A ha parlato dell’eliminazione dai Mondiali subita dall’Italia e di un suo desiderio mai sopito

La clamorosa estromissione dell’Italia dal Mondiale in Qatar non ha lasciato indifferente nessuno. Oltre allo sconforto regnante tra gli addetti ai lavori italiani, l’eliminazione degli Azzurri ha fatto parlare anche alcuni calciatori stranieri che, data la lunga miltanza nel nostro campionato, hanno espresso il loro rammarico per l’assenza dell’Italia dalla kermesse mondiale.

“L’Italia è la mia seconda casa. Per farvi capire, l’eliminazione dell’Italia dal Mondiale mi ha colpito, come se fossi italiano anche io“, ha dichiarato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport il centrocampista, ora militante in Turchia al Besiktas. Interrogato poi sull’opportunità di tornare nella nostra Serie A – e sui contatti che ci sono stati la scorsa estate – il giocatore non ha nascosto il suo desiderio. Svelando anche dei retroscena.

Calciomercato, le parole di Pjanic accendono il Derby di mercato tra le due milanesi

“L’Italia mi manca, sinceramente, tornerei molto volentieri“, ha dichiarato Miralem Pjanic, l’ex metronomo della Juve passato al Barcellona nell’estate del 2020 nell’affare che portò Arthur in bianconero. Il bosniaco, ora in prestito al Besiktas, accende con le sue parole un possibile Derby di mercato tra le due milanesi, entrambe interessate al suo profilo. L’Inter, il cui ad Beppe Marotta conosce bene il giocatore, cerca un vice Brozovic. Il Milan, dal canto suo, ha visto liberarsi una casella a centrocampo con l’addio di Franck Kessié.

Al di là della possibile prossima destinazione meneghina – che sia sponda nerazzurra o sponda rossonera – Pjanic è tornato sulle indiscrezoni che nella scorsa estate lo hanno visto molto vicino ad un ritorno alla Juve: “Due contatti ci sono stati, poi non abbiamo definito nulla e non per una questione economica. Per me non era una questione di soldi, anche ora vorrei essere importante in un progetto e vincere lo scudetto. Ho fame, esperienza, quasi 700 partite: penso di poter aspirare a obiettivi alti, no?”, ha concluso l’ex Roma.