Scontro sul rinnovo, se ne va alla Juventus

Un giocatore del Real Madrid è ai ferri corti col club per un adeguamento del contratto: la Juve ha già fiutato l’occasione

Il Real Madrid, il club più blasonato al mondo, sta vivendo una stagione densa di soddisfazioni sotto la sapiente guida di Carlo Ancelotti. Praticamente blindato il primo posto in Liga, e superato lo scoglio PSG in ottavi di finale di Champions, la società merengue è ancora in corsa per quella che sarebbe una fantastica doppietta.

A Valdebebas, nel quartier generale madridista, bolle però qualcosa in pentola. L’annosa questione dei tanti giocatori portatori di ingaggi faraonici e sostanzialmente fuori dal progetto tecnico, tiene banco. Se sui vari Bale, Marcelo, Isco e Hazard la questione sembra di facile soluzione, diversa è la situazione di un giocatore che, quando non infortunato, è assolutamente prioritario per Ancelotti. Il problema è che l’entoruage del calciatore – che ha il contratto in scadenza nel 2025 – ha recentemente bussato alla porta di Florentino Perez per chiedere un adeguamento economico dell’accordo. La risposta negativa della dirigenza merengue ha messo clamorosamente in dubbio il futuro dell’esterno tra i Blancos.

Calciomercato Juve, occasione Mendy: il Real pronto alla cessione

A rivelare il sorprendente attrito tra il giocatore in questione, Ferland Mendy, ed il Real Madrid, è stato il portale iberico ‘Okdiario.com’. Pur sottolineando l’importanza del laterale francese nelle idee tattiche di Ancelotti, il sito sottolinea la lunga indisposizione, causa infortunio, patita dal transalpino. Rispondendo con buone prestazioni una volta tornato in campo, il giocatore si aspettava una risposta affermativa alla sua richiesta di miglioramento del suo ingaggio annuo, pari oggi a 5 milioni di euro. Florentino Perez si è messo invece di traverso, aprendo di fatto alla cessione dell’ex Lione.

L’occasione appare veramente propizia per la Juve, sempre a caccia di un esterno sinistro di qualità che possa sostituire Alex Sandro, ormai sul viale del tramonto. Gli ottimi uffici che intercorrono tra Andrea Agnelli e Perez potrebbero facilitare l’arrivo del francese a Torino. Sia chiaro, il Real non svende Mendy. Ma certamente è disposto a sentire tutte le offerte dopo essere entrato in rotta di collisione con gli agenti del difensore.