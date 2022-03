Svelato l’attacco dell’Inter per il futuro: tre arrivi con due partenze

L’Inter si prepara a rivoluzionare l’attacco in vista della prossima estate di calciomercato: da Alexis Sanchez all’obiettivo Paulo Dybala, tutte le ultimissime

L’Inter di Simone Inzaghi si sta preparando al big match di domenica sera all’Allianz Stadium contro la Juventus di Massimiliano Allegri.

I nerazzurri arrivano alla partita forse più importante per il loro cammino nel campionato italiano di Serie A non nel loro miglior momento. La Beneamata infatti, nelle ultime sette uscite ha totalizzato appena sette punti, con una vittoria che latita, escludendo la mosca bianca del trionfo interno con la Salernitana di Davide Nicola, addirittura dalla fine di gennaio e dal colpo di testa al buzzer beater di Edin Dzeko. Proprio il centravanti bosniaco sembra aver perso il fiuto del gol, così come Lautaro Martinez, bomber argentino che nelle ultime gare ha decisamente collezionato più insufficienze che gol messi a segno.

L’ex giocatore del Racing di Avellaneda, addirittura, potrebbe essere messo in discussione nella prossima estate di calciomercato. Se dovesse arrivare un’offerta da 80 milioni di euro, l’Inter potrebbe anche decidere di privarsi di Lautaro Martinez, così come di Alexis Sanchez. Il giocatore cileno, decisivo in alcune occasioni in questa annata, ha uno stipendio alto, di circa 7 milioni di euro all’anno, di cui la Beneamata vorrebbe disfarsi in vista dell’imminente annata.

Calciomercato Inter, via Lautaro e Sanchez: come cambia il reparto

Il nuovo attacco dell’Inter in vista della prossima stagione potrebbe ripartire dai nomi di Correa e Dzeko ed essere coadiuvato da tre profili da tempo nei radar dei nerazzurri: Beto, centravanti dell’Udinese di Cioffi; Paulo Dybala, in scadenza di contratto con la Juventus; Marcus Thuram, attaccante francese in uscita dal Gladbach. Il primo, arrivato in Italia quest’anno, ha una valutazione di circa 15-20 milioni di euro. Il secondo invece arriverebbe a zero, ma l’ingaggio sarebbe decisamente oneroso, si parla infatti di almeno 7 milioni di euro a stagione per la Joya. Infine Thuram, visto il contratto a scadenza breve, potrebbe arrivare anche lui per una cifra fra i 15 ed i 20 milioni.