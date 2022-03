Mancini più Salah, affare clamoroso: la Juve deve arrendersi

La Juventus dovrà arrendersi con il sogno Salah: sulle tracce del campione egiziano ci sarebbero altri club prestigiosi

Il futuro del Ct Roberto Mancini è sempre incerto: il selezionatore della Nazionale italiana dovrà così prendere una decisione definitiva in ottica futura dopo la cocente eliminazione ai play off per il Mondiale in Qatar.

In bilico anche il futuro del campione egiziano, Momo Salah, che potrebbero dire addio al Liverpool per un’altra avventura suggestiva. L’idea arriverebbe sempre dalla Premier League con il sogno del Newcastle sborsando anche 60 milioni ai Reds e con un’offerta da urlo di ben 15 milioni a stagione per l’egiziano.

Un affare clamoroso con la suggestione dell’attuale Ct della Nazionale italiana, che dovrà prendere una decisione definitiva dopo gli ultimi colloqui con il presidente Gravina. Una scelta totale in vista del futuro per arrivare così ad un bivio decisivo per il futuro. Il Newcastle penserebbe anche all’allenatore italiano per farlo tornare così in Inghilterra dopo il successo in Premier con il City.

Calciomercato Juventus, nuovi obiettivi nel mirino

La Juventus starebbe pensando a nuovi colpi suggestivi in vista della prossima stagione. Il club bianconero vorrebbe mettere in atto una rivoluzione vera e propria dopo gli innesti di Vlahovic e Zakaria nella sessione invernale di calciomercato. Salah era un profilo seguito a lungo dai bianconeri anche in passato: il campione del Liverpool sarebbe sul punto di dire addio a Klopp per sposare un nuovo progetto davvero entusiasmante.