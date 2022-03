Altro che Juve, il difensore vola in Spagna

Un obiettivo di mercato della Juventus sembra destinato ad andarsene in Spagna. I bianconeri rischiano la beffa

Si è imposto come uno dei migliori difensori del nostro campionato. Arrivato con grandi aspettative sin da subito, le he rispettate ampiamente e ora pare pronto al salto di qualità. Su di lui c’è il forte interesse della Juventus, ma ora il suo destino sembra essere la Spagna.

Stiamo parlando di Nahuel Molina, esterno dell’Udinese. L’argentino si è messo in evidenza con numeri da difensore top in questo campionato: 3 assist e ben 5 gol, oltre ad un’ottima continuità di rendimento, fanno del classe ’98 uno dei giocatori più intriganti per il futuro.

La Juventus lo segue da tempo e lo sognava già come post-Cuadrado, date le caratteristiche offensive in comune. Sono stati fatti già dei primi sondaggi esplorativi su di lui, ma l’avvento nella trattativa di un club spagnolo potrebbe sparigliare completamente le carte in tavola.

Molina, il suo futuro può essere a Madrid: la proposta

Il club invischiato nell’affare Molina è l’Atletico Madrid di Simeone. Con l’Udinese ci sono già stati affari in passato (vedi ad esempio De Paul) e i buoni rapporti possono diventare una sorta di corsia preferenziale utile ad anticipare la concorrenza.

L’Atleti, inoltre, ha una pedina di scambio che può risultare decisiva nell’affare. Si tratta di Nehuén Perez, altro calciatore argentino. I colchoneros starebbero pensando di cedere a titolo definitivo il difensore classe 2000 all’Udinese, aggiungendo poi un lauto conguaglio per assicurarsi le prestazioni di Molina.

L’idea di base è di mettere sul piatto ulteriori 10 milioni di euro che, sommati ai 5 circa con cui si valuta Perez, portano l’offerta sui 15 milioni. La Juventus ora dovrà valutare bene il da farsi, poichè il futuro di Molina può essere all’estero. Tutti i discorsi, al momento, sono però rimandati al calciomercato estivo.