Nuovo allenatore più de Ligt: affare incredibile con la Juve

Matthijs de Ligt potrebbe dire addio alla Juventus dopo tre stagioni. Il contratto dell’olandese coi bianconeri scade a giugno 2024

L’estate prossima sarà forse l’ultima occasione per la Juventus di ricavare una cifra importante dalla cessione del cartellino di Matthijs de Ligt. Ovviamente a meno di un rinnovo ‘tattico’, ipotesi che diverse fonti vicine ai bianconeri hanno però seccamente allontanato. Staremo a vedere, ma in ogni caso la sessione di calciomercato che verrà potrebbe essere quella dell’addio dell’olandese.

La partenza del classe ’99 scuola Ajax, che tre anni fa ha incassato la bellezza di 75 milioni di euro, lascerebbe un vuoto tecnico significativo ma consentirebbe alla Juve di abbassare ulteriormente il monte ingaggi (quello dell’oranje è di 10,4 milioni lordi bonus esclusi) e di poter piazzare uno-due colpi rilevante tra difesa, centrocampo e attacco, vedi il sostituto di Dybala (in cima alla lista c’è Zaniolo). Ma dove potrebbe essere il futuro di de Ligt? Barcellona e Psg, come il Bayern vanno tenute in grandissima considerazione, senza dimenticare la Premier League. Citiamo il Chelsea, a patto che risolva i problemi legati al dopo Abramovich, e il Manchester United.

Il prossimo tecnico dei ‘Red Devils’ dovrebbe essere ten Hag, connazionale e allenatore del bianconeri ai tempi dell’Ajax. Nella stagione 2018/2019 eliminarono ai quarti di Champions la prima Juve di Cristiano Ronaldo (e ancora di Allegri prima dell’avvento di Sarri) sfiorando poi la finale. Tra i due c’è affetto, stima e riconoscenza, ecco perché ten Hag potrebbe chiedere ai dirigenti del club inglese di fare uno sforzo per regalargli de Ligt. Nonostante un rapporto poco idilliaco col suo agente Mino Raiola – col quale tiene ancora in piedi un dialogo per il rinnovo di Pogba – lo United potrebbe cercare di accontentarlo offrendo alla società di Andrea Agnelli 40-45 milioni di euro più una contropartita tecnica. Nella fattispecie, Anthony Martial.

Calciomercato Juventus, soldi e Martial per de Ligt

Ventisei anni compiuti lo scorso dicembre, Martial è attualmente in prestito al Siviglia (finora solo 1 gol) e non rientra nei piani futuri dei ‘Red Devils’. Valutato sui 40 milioni, il francese piace da tempo alla Juve che però direbbe no a questa offerta considerato che l’ingaggio del classe ’95 di Massy raggiunge gli 11 milioni netti e che per rinunciare a uno come de Ligt valuterebbe solo offerte cash da almeno 60-65 milioni di euro.