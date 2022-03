Lautaro Martinez, ci risiamo: il futuro è già deciso

Il destino di Lautaro Martinez è nelle mani dell’Inter. Il club pare aver già deciso quale sarà il suo futuro

Lautaro Martinez è sempre al centro del calciomercato dell’Inter. I problemi finanziari del club sono ormai arcinoti e il bisogno di dare aria alle casse è evidente. Le rivali conoscono la situazione e sono consci che tra i nerazzurri nessuno è realmente incedibile per la giusta offerta.

Il diez argentino è uno dei pezzi più pregiati dell’intera rosa, nonchè uno di quelli dal valore di mercato più elevato. Il prezzo del suo cartellino, con ancora quattro anni di contratto alle spalle, non è di certo inferiore ad almeno 70 milioni di euro. L’Inter, però, potrebbe chiedere anche di più per lui.

Sicuramente da parte del giocatore non sembra esserci l’intenzione di andarsene. D’altro canto è proprio la dirigenza che potrebbe metterlo alla porta con l’obiettivo di monetizzare un suo addio, data l’asta di mercato che si genererebbe.

Lautaro Martinez alla porta: un club torna alla carica

Oltre alle sirene inglesi, Lautaro Martinez ha molti estimatori in Spagna. Non solo il Barcellona, ma anche l’Atletico Madrid di Simeone ha posato gli occhi su di lui già da tempo. Sarebbe il perfetto partner di una seconda punta come Griezmann, con il quale formerebbe una coppia formidabile.

Se il club madrileno dovesse riuscire a centrare la qualificazione alla Champions League, potrebbe farsi un regalo. La dirigenza spagnola è già tornata alla carica, chiedendo direttamente all’Inter circa la fattibilità dell’operazione per giugno.

I nerazzurri non hanno chiuso la porta, come fatto in passato con il duo Hakimi-Lukaku, pertanto le possibilità di un addio alle giuste condizioni può materializzarsi. Al momento, però, i discorsi sono rimandati all’estate, quando ci sarà una situazione più chiara sia per l’Atletico Madrid che per l’Inter.