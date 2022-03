Turchia-Italia 2-3: reazione azzurra dopo l’errore di Donnarumma

L’Italia batte la Turchia nell’amichevole dopo la sconfitta con la Macedonia: Raspadori protagonista della serata

Buona prestazione dell’Italia di Roberto Mancini che dopo un avvio shock rimonta l’iniziale svantaggio e porta a casa una vittoria utile per il morale dopo il cocente ko con la Macedonia del Nord.

Turchia avanti dopo appena cinque minuti di gioco: Unal apre e serve Under che dal cuore dell’area di rigore lascia partire una conclusione ravvicinata, ma non irresistibile: la palla passa tra le gambe di Donnarumma e varca la linea di porta.

Gli azzurri incassano il colpo, ma riescono a reagire prendendo le misure alla Turchia: al 35′ il gol del pari con Cristante che batte Bayindir con un preciso colpo di testa dopo un bel cross di Biraghi sugli sviluppi di un calcio di punizione. Passano quattro minuti e l’Italia raddoppia: in gol Raspadori che approfitta di un rinvio sbagliato del portiere turco. Suo anche il gol del 3-1 dopo un altro bel suggerimento di Biraghi. Un gol meritato per gli azzurri, dopo un paio di occasione da ambo i lati. Nel finale la Turchia accorcia il risultato: in gol Söyüncü sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Poi il brivido con la botta da fuori di Dursun deviata in corner da Donnarumma.

Turchia-Italia, il tabellino

TURCHIA-ITALIA 1-3

5′ Under, 35′ Cristante, 39′ e 70′ Raspadori, 83′ Söyüncü