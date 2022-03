Meno cinque a Juventus-Inter: annuncio UFFICIALE su Vlahovic

La Juventus è tornata al lavoro alla Continassa in vista dell’importantissimo Derby d’Italia contro l’Inter: annuncio ufficiale su Vlahovic

Dopo il fallimento dell’Italia, ormai si attende solo la ripresa del campionato. Anche questa sosta (l’ultima della stagione) sta per volgere al termine e la Serie A è pronta a tornare a regalarci altre sorprese. Sarà un rush finale infuocato, con la lotta scudetto ancora apertissima. In questo senso si attende fervidamente il Derby d’Italia tra Juventus e Inter.

La gara, in programma domenica 3 aprile alle ore 20:45, sarà indubbiamente decisiva per entrambe. È chiaro, però, che mette maggior pressione alla squadra guidata da Simone Inzaghi. I nerazzurri, considerando l’incontro da recuperare a Bologna, sono leggermente più avvantaggiati rispetto ai rivali nella corsa al principale trofeo Nazionale, ma un ulteriore scivolone renderebbe tutto forse troppo complicato. La ‘Vecchia Signora’, dal canto suo, ha iniziato la settimana di lavoro alla Continassa. Inoltre il club ha pubblicato il report ufficiale dell’allenamento odierno e, come da previsioni, mister Allegri avrà regolarmente a disposizione Dusan Vlahovic. Il bomber serbo ha svolto tutta la seduta in gruppo, mentre Zakaria e Alex Sandro solo in parte.

Juventus-Inter, UFFICIALE: Vlahovic torna in gruppo

Di seguito il comunicato della Juventus: “Derby d’Italia, meno 5. Dopo due giorni di riposo concessi da Mister Allegri, la Juve è tornata in campo oggi, al Training Center, per cominciare a preparare la grande sfida di domenica contro l’Inter.

Il gruppo si è ritrovato nel pomeriggio, per lavorare su esercitazioni dedicate al possesso palla e conclusioni in porta dopo le combinazioni di gioco.

Alex Sandro e Zakaria hanno svolto parte della seduta in gruppo, mentre Vlahovic ha preso parte a tutto l’allenamento con la squadra. Da segnalare anche che è stato presente Cuadrado, rientrato in anticipo dagli impegni con la sua Nazionale. Domani in campo al mattino“.