“Non esiste, sono tutti contrari”: nuova ‘frecciata’ ad Agnelli

Il patron della Juventus, Andrea Agnelli, finisce di nuovo sotto attacco: arrivano dichiarazioni forti che faranno certamente discutere

L’annuncio bomba, rimasto in piedi appena 72 ore, continua a lasciare strascichi. Il mondo del calcio è stato travolto dal progetto Superlega, l’idea sponsorizzata da alcuni dei club tra i più importanti nello scenario europeo. A dare vita all’iniziativa in questione su tutti Andrea Agnelli, Florentino Perez e Joan Laporta.

I presidenti di Juventus, Barcellona e Real Madrid, dal canto loro, non si sono ancora tirati indietro. Parallelamente, in attesa del giudizio della corte di giustizia dell’Unione Europea, proseguono le frecciate a distanza con Ceferin e Al-Khelaifi, feroci oppositori. Il numero uno dell’Eca (European Club Association) e del PSG è tornato ad attaccare la Superlega e chi, nonostante tutto, non smette di sostenere il progetto. “Sono tutti contrari alla Superlega – ha dichiarato Al-Khelaifi durante l’assemblea Eca -. I tifosi, i media, i club piccoli e grandi non la vogliono. Loro invece sono solo in tre. Quel che stiamo facendo e quel che faremo ci motiva molto, c’è un grande potenziale“.

Al-Khelaifi sulla Superlega: “Non la vuole nessuno, sono rimasti in tre”

Poi ha aggiunto: “Voi mi chiedete della non-Superlega. Non ne esisteva una prima e non ne esiste una seconda ora. Parliamo del futuro, delle collaborazioni come vedete. Crediamo nelle nostre competizioni Uefa, in quelle per club“.

Al-Khelaifi, infine, non risparmia Juventus, Barcellona e Real Madrid: “In questo momento stanno giocando nei tornei Uefa, la cosa è positiva e al tempo stesso strana. Si divertono, quindi partecipano alle competizioni migliori. Non c’è molto che possono fare. Noi siamo tutti uniti, abbiamo trovato la nostra intesa nel 2021. Stiamo lavorando insieme come una famiglia“.