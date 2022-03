Accordo con il Milan, Maldini chiude il primo acquisto

Il Milan è sempre molto attivo sul fronte calciomercato: la società rossonera è pronta a chiudere il primo colpo

Ancora un lavoro totale da parte di Paolo Maldini per assicurarsi il bomber in vista della prossima stagione: accordo trovato.

Il Milan continua a lavorare in ottica futura per innesti di assoluto valore. La società rossonera è sempre molto attiva sul fronte calciomercato per rinforzare il reparto offensivo di Stefano Pioli. Come svelato dall’opinionista Tv, Rudy Galetti, esperto di calciomercato, la società rossonera avrebbe trovato l’accordo con l’attaccante del Liverpool, Divock Origi, per un contratto a 3,5 milioni di euro più 500mila di bonus a stagione. Ora si tratta sulle commissioni agli agenti e sul bonus alla firma. Un altro colpo a parametro zero per Paolo Maldini che è sempre molto attivo per fiutare gli affari in vista del futuro.

Calciomercato Milan, Origi per l’attacco di Pioli

Un colpo alla Giroud per il Milan con il suo arrivo da svincolato dopo che il Liverpool non rinnoverà il suo contratto. La società rossonera si rinforzerà con un innesto di valore: il suo spazio con i Reds ormai era limitato a causa dell’agguerrita concorrenza dei pezzi da novanta di Klopp. Paolo Maldini ha superato così tutte le altre big d’Europa assicurandosi un altro goleador di livello internazionale dopo l’attaccante francese, protagonista in questa stagione con gol ed assist vincenti.