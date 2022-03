Scambio di documenti, il Milan chiude l’acquisto e fa subito il bis

Il Milan ha ormai definito il primo acquisto della prossima stagione: scambio di documenti e sconto per il secondo colpo

Il Milan è già scatenato in vista del prossimo mercato invernale. Paolo Maldini ha fretta di trovare le occasioni giuste per rinforzare la rosa di Pioli, prima ancora di capire quel che accadrà in campionato.

Tricolore o meno, i rossoneri vogliono restare al vertice e per riuscirci hanno la necessità di trovare forze fresche da inserire in squadra. Il reparto che avrebbe bisogno di almeno due innesti è l’attacco: serve una punta centrale, ma anche un esterno destro, ruolo dove quest’anno si sono alternati Saelemaekers e Junior Messias.

Nel primo caso l’affare è già in dirittura d’arrivo: Divock Origi è ormai prossimo a diventare un nuovo calciatore del Milan. La conferma arriva anche dal giornalista Stefano Donati che a ‘Top Calcio 24’ ha raccontato i dettagli della trattativa: “Siamo allo scambio di documenti – le sue parole – l’accordo è stato raggiunto per un contratto quadriennale da 4 milioni di euro più bonus. Arriverà a parametro zero”.

Una scelta quella del Milan che ha così lasciato cadere la pista italiana: “Hanno preferito lui a Belotti – ha aggiunto – e diventa molto probabile la conferma di Ibrahimovic, oltre a quella scontata di Giroud“.

Calciomercato Milan, Donati su Berardi: “A 30 milioni non si fa”

Ma un attaccante italiano potrebbe ugualmente arrivare alla corte di Pioli. La pista che porta a Domenico Berardi, infatti, è ancora viva, seppur a determinate condizioni. L’esterno calabro è reduce dalla delusione con la Nazionale e la partita con la Macedonia può avere un riflesso anche sul suo futuro.

Ne è convinto lo stesso Donati che sul possibile approdo in rossonero di Berardi dice: “Alle cifre che chiede il Sassuolo, 30 milioni di euro, non si fa. Il Milan ne offre 15 con una contropartita, a Pioli piace molto”. Servirà quindi che gli emiliani vengano incontro ai rossoneri per arrivare alla fumata bianca. Intanto il Milan chiude per Origi e pensa anche al bis immediato.