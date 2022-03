Pericolo Juventus, Xavi svolta e accelera: firma prima dell’estate

La Juventus fiuta il colpo, il Barcellona fiuta il pericolo. Xavi scende in campo per la firma del gioiello prima dell’estate

E’ uno dei migliori talenti in circolazione nel mondo del calcio e gioca nel Barcellona, dove nonostante la giovane età ha già mostrato di avere la stoffa per far parte di un gruppo composto da grandi campioni.

Il contratto in scadenza al 2023 espone però il club catalano a grandi pericoli per Gavi in vista dell’estate, quando al talento spagnolo resterà un solo anno di contratto. La possibilità di prelevarlo ad una cifra ‘accessibile’ fa gola a chiunque tra le big europee. In particolar modo, in Italia, è la Juventus che ci pensa con un certo interesse dopo quanto di buono mostrato in maglia blaugrana. Il diciassettenne ha stregato la dirigenza bianconera, che in estate potrebbe andare all’assalto. Anche altri top club europei ci hanno messo gli occhi sopra, come il Bayern Monaco. Presto però potrebbe arrivare la svolta per quel che riguarda il futuro del gioiellino del Barcellona. Secondo quanto riportato da Diariogol.com, l’allenatore dei catalani Xavi starebbe pressando il presidente Laporta per il rinnovo del centrocampista.

Gavi, Xavi spinge per il rinnovo: teme l’addio

La situazione, in vista dell’estate, rischia di complicarsi per quel che riguarda il rinnovo di Gavi. La possibilità che lasci il Camp Nou spaventa il tecnico spagnolo che si sarebbe posto come obiettivo quello di chiudere il rinnovo. In partciolar modo, l’ex centrocampista avrebbe chiesto al presidente di fare uno sforzo come fatto per altri elementi della rosa e di accelerare le pratiche del rinnovo per non perdere il gioiello sivigliano, diventato un tassello fondamentale per la rosa del Barça e ancor di più da quando Xavi è al comando. Per questo lo stesso allenatore vorrebbe ottenere la firma prima dell’estate. Le offerte arrivate fino ad oggi non convincono il calciatore e il suo entourage, che chiedono a Laporta di alzare l’asticella e di arrivare a cifre simili a quelle promesse ai nuovi arrivi per l’estate Kessiè e Christensen (circa 6 milioni annuali).