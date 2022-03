Juventus spalle al muro, se ne va gratis e Allegri esulta

In casa Juve si fanno i conti col contratto di un giocatore in scadenza nel 2023: lo scenario più probabile rende felice Allegri

Non solo Dybala, che ha già virtualmente salutato la Continassa in vista di un cambio maglia che si concretizzerà la prossima estate. Non solo Cuadrado e Bernarderschi, in attesa del rinnovo per poter proseguire la loro avventura in bianconero. In casa Juve si sta già affrontando il discorso relativo a quei profili che hanno il loro accordo in scadenza nel 2023.

Il giocatore in oggetto, arrivato nel 2019 a parametro zero ma con grandi aspettative riposte sul suo conto, non ha mai pienamente convinto i vari allenatori avuti finora nella sua esperienza in bianconero. Tra alti e bassi, critiche, cambi di ruolo e quant’altro, il centrocampista avrebbe deciso di completare fino in fondo il suo rapporto col club lberandosi poi a parametro zero alla fine della prossima stagione. Una notizia che renderà certamente felice il tecnico Massimiliano Allegri. Forse l’unico col quale il giocatore si stia esprimendo con una buona continuità.

Calciomercato Juve, già deciso il futuro di Rabiot: Allegri gongola

Adrien Rabiot è stato per lungo tempo – forse anche nell’ultima sessione invernale di scambi -un possibile uomo mercato alla Continassa. La possibilità, nelle intenzioni del club bianconero, di poterlo utilizzare come pedina di scambio per arrivare a profili più graditi – si parlava ad esempio di una destinazione Real Madrid, dove ad attenderlo ci sarebbe stato Ancelotti, che lo fece esordire nel PSG – non si è mai concretizzata. Nel frattempo il giocatore ha lavorato sodo per conquistare la fiducia di Allegri: missione compiuta.

Forse non abbastanza per poter sperare in una trattativa che porti ad un prolungamento del contratto, Rabiot si è dimostrato un profilo affidabile in questi mesi di imbattibilità del club bianconero in campionato. Il giocatore avrebbe deciso di arrivare a scadenza nel 2023, garantendo quindi la sua disponibilità a far parte della nuova Juve 2022/23. Allegri lo ritiene un elemento utile nelle rotazioni di centrocampo, settore che vedrà grandi rivoluzioni nella prossima finestra di mercato.