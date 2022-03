Conte torna alla Juventus, c’è già la data

Per il futuro prossimo della Juventus si fa sempre più largo l’idea di un ritorno di Antonio Conte in panchina: spunta la data

Quando si resta nella storia di un club -e parliamo della Juve, non di una società qualsiasi – grazie alle imprese compiute prima da giocatore e poi da allenatore, le porte non sono mai chiuse definitivamente. Ci si può allontanare, ci si può ‘tradire’, ma la possibilità di un grande ritorno è sempre dietro l’angolo. La storia di Antonio Conte non fa eccezione.

Negli ultimi giorni ha infatti preso piede la clamorosa possibilità che il grande ex – al momento inviso ai tifosi bianconeri per essere stato il tecnico che ha riportato l’Inter sul tetto d’Italia – possa tornare. Non si parla di un ritorno immediato, a partire dal prossimo luglio. Ma nemmeno di un qualcosa di nebuloso o lontano. O poco definito nel tempo. Ci sarebbe già la data giusta per registrare la versione 2.0 dell’avventura di Antonio Conte alla Juventus: Max Allegri già trema.

Calciomercato, nel 2023 Allegri lascerà il posto a Conte

Secondo le ultime indiscrezioni la dirigenza bianconera starebbe solo aspettando la scadenza naturale del contratto tra il tecnico salentino ed il Tottenham Hotspurs per ufficializzare il ritorno, dal 1 luglio del 2023, del grande ex. Certo, ci sarebbe da sistemare la difficile situazione contrattuale di Max Allegri, legato ancora ai bianconeri fino al 2025 con un ingaggio mica da ridere. Probabilmente la società crede, e non senza qualche fondamento, che nel frattempo il toscano possa accasarsi in qualche top club che lascia la panchina vacante: le occasioni non mancherebbero.

La sfida che raccoglierebbe Conte tornando alla Juve sarebbe forse ancor più improba di quella iniziata, con successo, nel 2011: rivincere dove si è già vinto è impresa per pochi. Pochissimi. L’ambizione dell’allenatore salentino è ben nota, così come la voglia di stupire e di zittire i detrattori. Se gli verrà data realmente la possibilità, Conte darà il massimo per confermare il suo status di vincente.