Inter, Calhanoglu sfida il Milan: “Come possiamo superarli”

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida Turchia-Italia, nella cui occasione indosserà la fascia da capitano della sua Nazionale. “Sono sorpreso che l’Italia non sia al Mondiale come noi”.

Il trequartista nerazzurro ha parlato poi della sfida scudetto al rientro in campionato, quando ad attenderlo ci sarà la Juventus in netta ripresa in campionato nonostante la bruciatura europea. “Juve? Secondo me siamo ancora pericolosi. Noi non molliamo mai, ma abbiamo una partita in meno. Diventa dura perchè il Milan sta facendo bene ed è prima, poi c’è il Napoli. Domenica per me è una finale, sarà difficile però noi dobbiamo fare tutto per i tre punti”. L’obiettivo è quello di scalzare il Milan, suo vecchio club. Non poteva essere diversamente per il numero 20 interista, che dopo l’addio ai colori rossoneri vuole vincere dalla parte opposta di Milano.

Inter, Calhanoglu carico per la lotta scudetto

L’Inter crede ancora nello scudetto, come si evince dalle parole del capitano della Turchia. Calhanoglu, è stimolato e non vede l’ora di sorpassare i suoi ex compagni per ritornare in vetta alla classifica, ma non sarà facile. Il calendario prevede ancora dure sfida come quella con Juventus e Roma, ma a confortare è un dato, sottolineato dallo stesso ventottenne: l’Inter ha ancora un match da recuperare, quello col Bologna rinviato ormai mesi fa. Il primo passo da compiere per tornare in vetta ed evitare la fuga delle rivali, Milan su tutte, è vincere nel derby d’Italia, intorno al quale si respire già aria di grande spettacolo.