Salah alla Juve: c’è la cifra che può dare il via libera

La Juventus porta avanti il suo piano per un colpo stellare nel prossimo calciomercato estivo: l’accordo fa sognare Allegri

Chiudere al meglio l’attuale stagione per poi pianificare la prossima. Questo il piano della Juventus che, senza perdere d’occhio il prossimo importante impegno in Serie A all’Allianz Stadium contro l’Inter, per una gara decisiva nella corsa scudetto. La ‘Vecchia Signora’ sta però valutando i primi colpi che arriveranno dalla sessione estiva di calciomercato. Ripetere operazioni di alto calibro come gli arrivi di Vlahovic e Zakaria lo scorso gennaio in quel di Torino.

L’obiettivo della Juventus è dunque chiaro: in primo piano rimane il nome di Mohamed Salah. L’ex Roma e Fiorentina è in scadenza con il Liverpool nel giugno 2023 ed i ‘Reds’ non sembrano intenzionati a blindare l’esterno egiziano, per il quale sarebbero in stand-by le trattative per il rinnovo. Una valutazione di circa 60-70 milioni quella fatta dagli inglesi per Salah che, tuttavia, potrebbe essere più vicino di quanto sembri a vestire la maglia della Juventus.

Juventus, Allegri ‘aspetta’ Salah: la situazione

Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Fichajes.net’, il club secondo nella classifica di Premier League avrebbe già individuato il sostituto. Si tratta di Moussa Diaby, talento in forza al Bayer Leverkusen pagato solo 15 milioni dal PSG qualche anno fa. Adesso, il francese piace a diversi top club, con una valutazione di non meno 55 milioni. E a queste cifre, i ‘Reds’ sembrerebbero già pronti a chiudere l’affare.

Una situazione che può quindi rappresentare il via libera bianconero per Salah, nonostante rimanga un altro ostacolo complicato da superare. Si tratta dell’ingaggio dell’egiziano che, attualmente, percepisce ben 12 milioni netti a stagione con la maglia del Liverpool.

Le sensazioni sembrerebbero però positive, con Salah considerato il perfetto rinforzo per l’attacco da affiancare a Chiesa e Vlahovic per la prossima stagione.