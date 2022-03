Va da Ancelotti e ne libera un altro, super colpo Juve

Il Real Madrid non molla il giovane talento del Monaco, già seguito anche dalla Juve: il suo arrivo libera un’altra occasione per Allegri

Nelle mille trattative di mercato – con gli interessi incrociati di diversi top club, a caccia dei talenti più promettenti del panorama europeo –Juventus e Real Madrid hanno incrociato spesso le loro strade. Il caso più emblematico è quello rappresentato da Paul Pogba, conteso dai due amici Andrea Agnelli e Florentino Perez e alla fine probabilmente destinato ad accasarsi al PSG.

Gli ottimi rapport tra le due socoetà hanno visto nel tempo anche le possibili trattative per alcuni giocatori merengue finiti nel mirino della Juve: da Isco – pallino ormai datato anni – a Valverde passando per Asensio e Casemiro, sono diverisi i profili in maglia Real che stuzzicano la fantasia della dirigenza bianconera. Per uno di questi potrebbe davvero essere giunta l’ora di vestire bianconero: il suo arrivo sarebbe facilitato dall’approdo a Madrid di un giovane talento guarda caso seguito da Arrivabene e Cherubini. Ma destinato ad essere allenato da Carlo Ancelotti dalla prossima stagione.

Calciomercato Juve, Tchouameni libera Casemiro: la Juve ci prova

Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘AS’, Aurelien Tchouameni, il talentuoso centrocampista francese del Monaco, sarà un giocatore merengue a partire dall’anno prossimo. Le schermaglie scatenate dalle dichiarazioni dell’agente – che sostiene come il suo assistito non abbia ancora firmato per il Real – sarebbero solo di facciata. Così come le recenti parole dello stesso giocatore. Il quale ha assicurato di trovarsi bene nel Principato e di non volersi muovere. Le solite strategie di mercato, insomma.

In Spagna sono certi: Tchouameni sarà il nome nuovo di un centrocampo che può già annoverare un atro enfant prodige – Camavinga – nell’inevitabile processo di ringiovanimento della rosa. A farne le spese non sarà Federico Valverde, che ultimamente ha conquistato posizioni nelle scelte di Ancelotti, bensì Casemiro. Il brasiliano, già nei radar bianconeri, forse aveva perso lo status di prima scelta proprio a favore di Tchouameni, ma resta comunque un nome appetito alla Continassa. Con l’arrivo del giovane francese il verdeoro sarà libero di trovarsi una nuova sistemazione. La Juve è pronta all’affondo. Potendo far valere i buoni uffici che intercorrono tra i due presidenti.