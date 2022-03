Super colpo Juventus, oltre 40 milioni di euro

La Juventus già al lavoro per tornare protagonista anche sul calciomercato estivo: super colpo da oltre 40 milioni di euro. Tutti i dettagli

Dalla settimana di Paulo Dybala a quella che porta al derby d’Italia. Domenica sera, all’Allianz Stadium, andrà in scena Juventus–Inter.

Un match che, oltre alla rivalità, potrà rivelarsi decisivo per il cammino in Serie A delle squadre di Allegri e Simone Inzaghi. I bianconeri per superare proprio i nerazzurri in classifica in attesa del recupero col Bologna, Lautaro e compagni per rilanciarsi nella volata scudetto. Nel frattempo, tiene sempre banco il futuro di Dybala e il suo possibile sostituto alla Juve. Sono già circolati diversi nomi per i bianconeri e nel calciomercato estivo potrebbe esserci anche un importante ritorno di fiamma.

Calciomercato Juve, possibile ritorno di fiamma per Dani Olmo

La Juventus potrebbe anche ripensare a Dani Olmo, già seguito in diverse sessioni di calciomercato anche prima del suo trasferimento al Lipsia. Il Nazionale spagnolo può ricoprire diversi ruoli offensivi e rappresentare così un importante jolly per Massimiliano Allegri al fianco di Dusan Vlahovic, non solo per un eventuale tridente con Chiesa. Il 23enne è in scadenza di contratto nel 2024 e valutato circa 40-45 milioni di euro. Potrebbe dunque servire un sacrificio in uscita come quello di Weston McKennie, sia come possibile contropartita tecnica per il Lipsia che attraverso un’eventuale cessione separata. Occhi puntati, in ogni caso, anche sul possibile ritorno di fiamma per Dani Olmo.