Delusione Inter, flop dopo una stagione: cessione a sorpresa

L’attacco dell’Inter è stato largamente criticato nell’ultimo periodo a causa di un rendimento al ribasso. Tra i meno incisivi Joaquin Correa che fin qui è stato un flop

Missione scudetto ancora aperta per l’Inter che ha da risollevarsi dopo un periodo altamente negativo con appena 7 punti nelle ultime 7 gare di campionato. Uno score che ha ridisegnato la corsa al titolo e che è stato parecchio condizionato anche dal calo impressionante dell’attacco, con i singoli per larghi tratti in crisi di rendimento. Da Lautaro Martinez a Dzeko passando per Correa e Sanchez, pochi sono stati i momenti in cui hanno convinto ed ora le ambizioni scudetto dell’Inter ripasseranno naturalmente anche da loro.

I gol hanno un peso specifico importante e per ora tra i più deludenti in questo senso c’è senza dubbio Joaquin Correa, attaccante argentino arrivato in estate dalla Lazio e presentatosi col miglior dei biglietti da visita, rappresentato da una doppietta all’esordio. Poi qualche problema fisico di troppo, tante assenze, altri due gol e tantissima delusione in merito ad un calciatore che sta rendendo ben al di sotto delle aspettative e dell’alto prezzo complessivo tra prestito e riscatto che dovrà sborsare l’Inter.

Calciomercato Inter, Correa deludente ma può piacere a Simeone: nuovo scenario in attacco

Solo 4 reti in 25 presenze totali tra coppe e campionato per un deludente Correa, che in questo finale di stagione dovrà provare a risollevarsi per dare risposte anche in ottica futura. Ad oggi la sua prima annata in nerazzurro può essere definita flop e se come sembra la prossima estate dovessero arrivare nuovi innesti nel reparto offensivo, non può essere escluso anche un suo addio già dopo un anno qualora se ne presentassero le circostanze.

Correa in questo senso potrebbe anche divenire un’idea per l’Atletico Madrid, col ‘Cholo’ Simeone sempre attento alle questioni italiche e nello specifico al mercato che orbita intorno sudamericani. Tra Joao Felix e Suarez andrà via qualcosa cambierà nell’attacco dei Colchoneros e non è da escludere che l’allenatore argentino possa desiderare un’altra seconda punta a cui inculcare il suo credo calcistico, provando a rimediare dove non si è riusciti al 100% con Felix. Correa in questo senso potrebbe essere un profilo interessante ma il suo prezzo non potrà essere eventualmente inferiore ai 30 milioni.