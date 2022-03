L’addio di Barella porta tre colpi: Marotta scatenato in estate

L’Inter di Simone Inzaghi, nella prossima estate di calciomercato, potrebbe rinunciare alle prestazioni di Nicolò Barella, nel mirino del Real Madrid di Ancelotti

L’Inter di Simone Inzaghi inizia oggi la settimana che la accompagnerà alla sfida più delicata della stagione: il derby d’Italia contro la Juventus di Massimiliano Allegri.

Una gara fondamentale per l’annata della Beneamata che ha vissuto un terribile inizio del 2022 vedendo compromesse, almeno in parte, le possibilità di vincere lo scudetto. I bianconeri, al contrario, nelle ultime settimane hanno trovato la quadra giusta e il colpo dell’inverno, l’arrivo di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina nella finestra di gennaio di calciomercato, ha stravolto le gerarchie anche nella corsa per il titolo di campione di questa Serie A. Insomma, sarà un match decisivo e tesissimo con l’Inter che dovrà contare su una delle sue stelle un po’ in ombra nelle ultime gare: Nicolò Barella.

Il centrocampista arrivato dal Cagliari, eliminato dal playoff mondiale con la Nazionale italiana, è stato bersaglio di diverse critiche dagli addetti ai lavori e non solo per il suo rendimento nelle ultime uscite. Barella sembra aver perso lo smalto di inizio stagione, una mancanza troppo importante visto il delicatissimo momento della stagione. E attenzione, in vista dell’estate, all’interesse del Real Madrid di Ancelotti proprio per il classe 1997 della Beneamata.

Calciomercato Inter, addio Barella: triplo colpo

L’Inter valuta Nicolò Barella circa 70 milioni di euro, una cifra molto alta che potrebbe finanziare il restyling a centrocampo della Beneamata. I nerazzurri infatti saluteranno Arturo Vidal, pronto alla rescissione, e Roberto Gagliardini, sulla lista dei partenti così come Matias Vecino, in scadenza di contratto. Questi addii potrebbero aprire lo spazio per tre obiettivi della Beneamata: Antonin Barak, Jordan Veretout e Rodrigo De Paul. Il primo, valutato circa 20 milioni di euro, sta facendo benissimo col Verona; il secondo sembra fuori dal progetto tecnico della Roma; il terzo potrebbe cercare rilancio in Serie A dopo un anno all’Atletico fatto di alti e bassi.