Ronaldo è una furia col Manchester: ingaggio abbattuto

I risultati del Manchester United porteranno a Cristiano Ronaldo una perdita da cinque milioni sterline, dunque circa sei milioni di euro

Il ritorno al Manchester United si conferma sempre più altalenante per Cristiano Ronaldo il quale la scorsa estate ha lasciato la Juventus per rivestire la maglia dei Red Devils.

Per tornare al Manchester United, Cristiano Ronaldo è andato incontro ad un taglio dello stipendio di circa 750mila sterline a settimana. Un taglio necessario, anche considerando l’età dell’attaccante portoghese che lo scorso 5 febbraio ha spento trentasette candeline.

Quella in corso rischia di essere la quinta stagione consecutiva senza trofei per il Manchester United, incapace di venir fuori dalla crisi di risultati iniziata nel 2017. Una doppia delusione per il campione e leggenda del Real Madrid che dopo aver vinto poco in Italia, spera di ritrovare la gioia in Premier League. Quando siamo arrivati ben oltre la metà della stagione, la squadra allenata da Ralf Rangnick è quinta in campionato e fuori da tutte le coppe.

Cristiano Ronaldo, persi 6 milioni di euro al Manchester United

L’impossibilità per i Red Devils di aggiudicarsi qualche trofeo, limita ance le possibilità di guadagno per Cristiano Ronaldo, i cui introiti – da contratto – sono anche legati ai successi del Manchester United. L’eliminazione dalla Champions League per mano dell’Atletico Madrid, ad esempio, è costata 2,5 milioni di euro a Cristiano Ronaldo che ha dovuto rinunciare all’ennesimo incentivo stagionale come rivela il Sun.

Nel caso in cui il Manchester United non dovesse qualificarsi alla prossima edizione della Champions League, l’attaccante ex Juventus perderebbe ancora più soldi. In tal senso, potrebbe risultare importante chiudere la stagione con lo status di capocannoniere (attualmente è il miglior marcatore dei Red Devils con 12 marcature, tre in più del connazionale Bruno Fernandes). Scelte di cuore a parte, il passaggio al Manchester United è stata una scelta poco felice per CR7, almeno fino a questo momento.