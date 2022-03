Intreccio con Fabian Ruiz: doccia fredda per Milan e Juventus

La grande stagione di Fabian Ruiz ha attirato le attenzioni di molti top club, ma il suo destino sembra essere lontano dalla Serie A

Fabian Ruiz è uno dei gioielli più preziosi del Napoli. Il centrocampista spagnolo si sta rendendo protagonista di una grande stagione e su di lui si sono concentrate tutte le migliori squadre italiane in vista del prossimo calciomercato.

Milan, Inter e Juventus puntano forte su Fabian con l’obiettivo di rinforzare la rosa con quello che ormai può essere considerato a tutti gli effetti un top player. Specialmente i bianconeri monitorano attentamente la vicenda, date l’impellente necessità di qualità tecnica nel reparto mediano. Intanto il Napoli ha già fissato il prezzo: Ruiz non partirà per meno di 40-50 milioni di euro.

Il talentuoso classe ’96 ha però moltissimi estimatori anche all’estero. È soprattutto in Spagna, dove si è già messo in mostra con Betis e Elche, che il talento azzurro è seguito con più interesse, con Carlo Ancelotti che sogna di ritrovarlo al Real Madrid. Oltre a lui, però, c’è anche il Barcellona di Xavi, che potrebbe mettere sul piatto un’offerta intrigante.

Fabian Ruiz, il Barcellona c’è: idea di scambio

Tra i calciatori scesi un po’ dalla cresta dell’onda con la rivoluzione Barça c’è sicuramente Memphis Depay. Sebbene sia ancora il capocannoniere della rosa, l’attaccante olandese con gli arrivi di Aubameyang, Ferran Torres e Adama Traore non è più un insostituibile nei piani di Xavi.

Per questo motivo i blaugrana potrebbero pensare di inserirlo in una trattativa con il Napoli per arrivare a Fabian Ruiz. Arrivato a parametro zero, con uno scambio del genere, Depay genererebbe un’importante plusvalenza per le casse del Barcellona. La dirigenza catalana starebbe pensando, quindi, di mettere sul piatto l’olandese e un conguaglio, per arrivare così alla cifra richiesta da De Laurentiis.

Il Napoli, in caso di cessione, dovrebbe rifiondarsi sul mercato a centrocampo. Un’dea c’è già e richiama ad Asllani dell’Empoli, anche se servirà oltre a lui un profilo pronto fin da subito per sostituire un calciatore del calibro di Fabian Ruiz.

Di Andrea Biasiolo