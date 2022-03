Milan ‘rifiutato’: si complica l’affare in Serie A

Dallo scudetto al calciomercato, il Milan è una delle protagoniste del finale di stagione. Piace lo svincolato in Serie A

Manca una settimana al rientro in campo della Serie A. Il Milan primo affronterà il Bologna, mentre il Napoli, indietro di tre lunghezze, sarà ospite dell’Atalanta. C’è grande attesa anche per il derby d’Italia tra Juventus e Inter, probabilmente una delle ultime occasioni di rientrare nella corsa scudetto per i nerazzurri. Intanto, tiene banco il mancato rinnovo di Paulo Dybala.

L’asso argentino è prossimo ai saluti alla Vecchia Signora. Nei suoi 7 anni in bianconero – è arrivato a luglio 2015 dal Palermo – ha realizzato 113 gol e 48 assist in 283 presenze, contribuendo alla vittoria di ben 5 scudetti. Nelle ultime stagioni, sono stati parecchi gli infortuni a tenerlo lontano dal rettangolo verde. Nonostante ciò, a 28 anni, Dybala è uno dei calciatori più forti in circolazione in Serie A. Negli anni ha dimostrato di saper spaziare su tutto il fronte d’attacco, divenendo un vero e proprio regista offensivo.

Le sue doti potrebbero far comodo al Milan di Stefano Pioli, a caccia di uomini talentuosi sulla trequarti. Molto dipenderà dalle pretese della Joya e del suo agente Antun, non inclini a scendere sotto i 7 milioni di ingaggio.

Calciomercato Milan, tentativo per Dybala: l’offerta dei rossoneri

Paulo Dybala potrebbe rimanere in Serie A. L’imminente separazione dalla Juventus, ha infatti alimentato l’interesse del Milan. I rossoneri, avrebbero proposto 6 milioni più bonus per l’ingaggio della Joya. Cifra ritenuta troppo bassa dall’entourage del giocatore, che non ha intenzione di strappare un contratto al di sotto dei 7 milioni netti.

Il Milan intanto, è concentrato sullo scudetto. Lunedì 4 aprile, i rossoneri potrebbero avere la grande occasione di allungare su Napoli e Inter, attese dai difficili match con Atalanta e Juventus.