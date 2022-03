Post Dybala da sogno: Mendes lo porta subito alla Juve

La Juventus a caccia del degno erede di Dybala: la soluzione la puó portare Jorge Mendes nel prossimo calciomercato estivo

La sosta per le nazionali vede la Juventus in una fase di attesa. Ricaricare le batterie per poi fiondarsi nel big match del prossimo turno di Serie A contro l’Inter. Un Derby d’Italia che puó risultare assolutamente decisivo nella corsa scudetto, quando mancano otto giornate alla chiusura del torneo. Dal calcio giocato al calciomercato, una delle priorità della Juventus è quella di rinforzare l’attacco a disposizione di Allegri.

Con Morata che potrebbe non essere riscattato e Dybala ormai sicuro di lasciare Torino a parametro zero il prossimo giugno, servirá necessariamente un corposo intervento per rimpiazzare la ‘Joya’. Dei diversi nomi circolati nelle ultime settimane, uno a sorpresa potrebbe diventare ben più di un’ipotesi per la società di Andrea Agnelli.

Assist di Mendes, Allegri gongola: super colpo

La regia di Jorge Mendes può portare ad un importante colpo per l’attacco, in sostituzione di Paulo Dybala. Si tratta di Adama Traore, esterno del Wolverhampton arrivato in prestito al Barcellona e che potrebbe non venire riscattato dalla società di Laporta. Valutato intorno ai 20-25 milioni di euro, lo spagnolo sarebbe il perfetto innesto da affiancare Chiesa e Vlahovic per l’anno prossimo.

Una situazione suggestiva che nelle prossime settimane, molto dipenderà dal percorso di Traore (già accostato negli anni scorsi alla Juventus) con la maglia del Barcellona, potrebbe prendere corpo.

Sono 6 le presenze con i catalani in Liga, senza reti e con soli 2 assist e 267′ in campo agli ordini di Xavi: Allegri ci spera, Adama Traore può essere il colpo per a prossima estate.