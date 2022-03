Il PSG e Zidane fanno impazzire la Juventus: doppio colpo beffa

Il PSG in estate potrebbe affidare la panchina a Zinedine Zidane. I colpi di calciomercato in programma vanno contro i piani della Juventus

Un altro anno da dimenticare per il PSG. Il club parigino ha investito molto sul mercato l’estate scorsa, come sempre, acquistando giocatori di valore assoluto come Messi e Donnarumma. I nuovi innesti però non sono riusciti a cambiare il corso delle cose.

Infatti i parigini sono usciti dalla Champions League agli ottavi di finale, perdendo in rimonta contro il Real Madrid. In Coppa di Francia la storia è stata la stessa, eliminati praticamente subito. L’unico obiettivo che rimane è quello minimo, ovvero la vittoria del campionato. Così a fine stagione quasi sicuramente avverrà la separazione da Mauricio Pochettino, e tra i candidati per sostituirlo c’è Zinedine Zidane. I primi colpi del tecnico francese potrebbero far sfumare i piani della Juventus.

Il PSG punta su Zidane: Tchouameni e Pogba gli obiettivi per il centrocampo

Il PSG dovrà cambiare sicuramente molto per cercare di essere competitivo in Champions League. La prima cosa che molto probabilmente cambierà sarà l’allenatore, con Mauricio Pochettino sempre più vicino all’addio. Al suo posto i parigini potrebbero affidare la panchina a Zinedine Zidane, ancora svincolato dopo l’addio al Real Madrid.

In caso di approdo al PSG di Zidane, i primi colpi potrebbero essere a centrocampo. Il primo nome potrebbe essere così quello di Paul Pogba, centrocampista del Manchester United in scadenza di contratto. Qualora però non si riuscisse a raggiungere l’accordo con il francese, vista la tanta concorrenza, il piano B potrebbe essere Aurelien Tchouameni, centrocampista del Monaco tra i talenti più promettenti del panorama internazionale. Entrambi i giocatori però da tempo sono nel mirino anche della Juventus, che potrebbe veder sfumare gli obiettivi per rinforzare il centrocampo.