La richiesta è faraonica: Inter e Juve all’assalto del top player

Juventus ed Inter pianificano un grande colpo per la prossima sessione estiva di calciomercato: richiesta choc dall’Inghilterra

La sosta per le nazionali utile a ritrovare le energie in vista del ritorno in campo. Manca esattamente una settimana al big match dell’Allianz Stadium tra Juventus ed Inter, valido per la 31 giornata di Serie A. Il duello tra bianconeri e nerazzurri andrà però oltre il Derby d’Italia, già decisivo per la corsa scudetto che vede coinvolte anche Milan e Napoli. Bianconeri e nerazzurri pensano quindi alla prossima sessione di calciomercato che, in estate, può regalare sorprese alle rose di Allegri e Inzaghi.

Diversi gli obiettivi che Cherubini e Marotta potrebbero contendersi nei prossimi mesi. Tra entrate ed uscite, dunque, Juventus ed Inter lavorano con largo anticipo alla stagione 2022/23. E per uno dei nomi che sta maggiormente interessando le due big italiane per l’anno prossimo, è arrivata una richiesta monstre dall’Inghilterra.

Juve e Inter, colpo dalla Premier: servono 42 milioni

Juventus ed Inter seguono da tempo Youri Tielemans, centrocampista in scadenza nel giugno 2023 con il Leicester City. Il belga è uno dei nomi di spicco per la prossima estate ed ha già manifestato la grande voglia di giocare la Champions League nella stagione che verrà.

La richiesta dei ‘Foxes’ è però davvero importante e, nonostante una scadenza decisamente vicina, può scoraggiare le italiane. Serviranno infatti non meno di 35 milioni di sterline, circa 42 milioni di euro, per lasciar partire l’ex Monaco verso la Serie A.

Tielemans in questa stagione ha collezionato 36 presenze con 7 reti e 3 assist vincenti con la maglia del Leicester.