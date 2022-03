Nazionale decimata: in sei lasciano Coverciano

L’Italia capitola e molti dei suoi protagonisti lasciano Coverciano in vista dell’amichevole contro la Turchia: in sei se ne vanno

La sconfitta last minute subita contro la Macedonia del Nord è una ferita ancora fresca per Nazionale e il popolo italiano. Per la seconda volta consecutiva gli ‘Azzurri’ non parteciperanno al Mondiale, cosa mai successa prima nella storia della Nazionale italiana.

Forse il punto più basso toccato dall’Italia calcistica, che martedì sarà comunque costretta a giocare l’amichevole contro la Turchia, sconfitta dal Portogallo nell’altra semifinale playoff. Ben sei giocatori italiani abbandonano il ritiro di Coverciano.

Italia-Turchia, Mancini perde i pezzi: in sei lasciano il ritiro di Coverciano

Periodo nero per l’Italia, forse il più duro della storia. La Nazionale dopo la vittoria dell’Europeo è caduta in un circolo di prestazioni negative che ha trovato il suo culmine contro la Macedonia del Nord. Martedì sera comunque per regolamento l’Italia dovrà giocare l’amichevole contro la Turchia, ma senza diversi protagonisti.

Infatti hanno lasciato il ritiro di Coverciano sia Gianluca Mancini che Domenico Berardi, usciti ‘acciaccati’ dalla partita contro la Macedonia. Ma anche Insigne, Immobile, Verratti e Jorginho hanno lasciato il ritiro visto che nella prossima partita il tecnico Roberto Mancini alternerà i titolari facendo giocare chi non è sceso in campo nella disfatta di giovedì.