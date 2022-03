Mertens prepara le valigie: derby totale in Serie A

Il futuro di Dries Mertens continua a essere un punto interrogativo: in Serie A si accende il derby per l’attaccante in uscita dal Napoli

Può e deve continuare a credere allo scudetto il Napoli, che si trova a soli tre punti dal Milan capolista. Da qui alla fine della stagione mancano ancora molte giornate e dunque il sogno scudetto rimane vivo. Nel frattempo però un altro dei big dopo Insigne potrebbe dire addio a fine stagione.

Anche Dries Mertens infatti a giugno vedrà scadere il proprio contratto con i partenopei e al momento il rinnovo ancora non è arrivato. Così in vista della nuova sessione di calciomercato si accende un derby in Serie A per il bomber belga.

Napoli, Mertens conteso in Serie A: derby tra Milan e Inter

Dries Mertens dopo nove anni con la maglia del Napoli a fine stagione potrebbe fare le valigie. Con il contratto in scadenza il bomber belga è una grande occasione per diversi top club, così anche in Italia si accende un derby.

Infatti secondo quanto riportato da ‘Voetbal 24’ sulle tracce di Mertens ci sarebbe il Milan, ma non solo. A sfidare i rossoneri infatti ci sarebbe l’Inter, che segue da diverso tempo con interesse il belga. Dunque potrebbe accendersi un duello importante in Serie A per Mertens, sempre più vicino a lasciare il Napoli a titolo gratuito.