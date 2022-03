Coppia da sogno per il Milan: 45 milioni e Inter ko

Un piano ben definito quello di Maldini e Massara per l’anno prossimo: pronta la super offerta in Serie A

La sosta per gli impegni delle nazionali ha portato la recente e amara novità: l’Italia non prenderà parte al Mondiale in Qatar a fine anno. Un vero e proprio shock anche per i club che già adesso stanno valutando le prossime mosse di calciomercato, in vista di un’estate che si prospetta bollente. In primis c’è il Milan, attuale capolista in Serie A e che lavora giorno dopo giorno per il ritorno in campo a San Siro contro il Bologna.

I rossoneri hanno intenzione di approfittare di Juventus-Inter per provare a strappare punti alla concorrenza: allo stesso tempo, però, le attenzioni sono già rivolte all’estate 2022. Non è un mistero che il Milan punti a rinforzarsi pesantemente, per completare una rosa già competitiva ma che ha mostrato alcune lacune nel corso dell’attuale stagione.

Doppio colpo da 45 milioni: Maldini incontra il Sassuolo

Dalla difesa al centrocampo, è in attacco però che sembrerebbero prospettarsi novità davvero interessanti: il ‘Diavolo’ è pronto ad una ricca offerta per due gioielli protagonisti del calcio italiano. Secondo quanto riporta oggi ‘La Gazzetta dello Sport’, le attenzioni dei dirigenti rossoneri sono tutte rivolte in casa Sassuolo. La rosea sottolinea come Maldini e Massara abbiano in programma un incontro con la società neroverde per discutere del futuro di Domenico Berardi e Gianluca Scamacca.

Due nomi che fanno gola da tempo alle big italiane e per il quale il Milan è pronto ad un importante sacrificio economico. “Il centravanti è l’alternativa a Origi”, scrive il quotidiano mentre su Berardi “è il primo della lista sulla trequarti”. L’offerta del club di via Aldo Rossi sarebbe complessivamente di 45 milioni di euro. 30 per Scamacca, seguitissimo anche dall’Inter, e 15 milioni proprio per il nazionale campione d’Europa la scorsa estate con l’Italia.

Situazione dunque in divenire, con il ‘Diavolo’ che può provare ad anticipare la concorrenza: Scamacca e Berardi in cima alla lista del Milan per rinforzare l’attacco di Pioli.