Dybala è solo il primo: altri quattro ultimatum Juve

La scelta della Juventus di non rinnovare con Paulo Dybala ha spiazzato tutti, ma questa è la nuova politica bianconera: solo ultimatum

La Juventus ha preso una scelta forte e importante per il proprio futuro, ovvero quella di lasciar partire a titolo gratuito Paulo Dybala. L’offerta al ribasso avanzata dalla società bianconera alla ‘Joya’ non è stata accettata, così a fine stagione il numero dieci della Juventus sarà nuovamente vacante.

La scelta fatta con Dybala però sarà solamente la prima di molte. Infatti la Juventus sembrerebbe non intenzionata a intavolare lunghe trattative per i prossimi rinnovi. Ultimatum per chi è in scadenza, o rinnovano o se ne vanno.

Pugno duro Juventus, niente trattative: ultimatum per i quattro in scadenza

Non solo Paulo Dybala nella lista dei giocatori in scadenza di contratto della Juventus. Infatti ce ne sono altri quattro che a giugno rischiano di partire a parametro zero, ma la questione rinnovo per loro sarà diversa.

Infatti la Juventus non sembrerebbe intenzionata a intavolare trattative con i vari Cuadrado, Bernardeschi, De Sciglio e Perin. Verrà formulata loro un’offerta da accettare o meno. Qualora non venisse accettata non ce ne saranno altre. Dunque un ultimatum vero e proprio, o rinnovano subito o se ne vanno.