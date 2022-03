Arriva Mbappe e stravolge il calciomercato, la Juventus fa la doppietta

Il Barcellona punta Kylian Mbappe e cerca il tesoretto per sorpassare il Real Madrid: la Juventus ne approfitta e ne compra due

E’ Kylian Mbappe il calciatore che può stravolgere il calciomercato estivo. In scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain, l’attaccante francese sembra destinato a lasciare Parigi per trasferirsi in Spagna.

Finora si era parlato del suo trasferimento al Real Madrid quasi come dato di fatto, ora però il Barcellona è pronto a sorpassare i rivali di sempre. Il club blaugrana ha avuto nuovo impulso grazie al contratto di sponsorizzazione con Spotify ma comunque dovrà liberare spazio nel monte ingaggio per poter davvero mettere le mani su Mbappe.

La strategia in casa catalana è chiara: Mbappe rappresenterebbe l’uomo simbolo su cui costruire il progetto Xavi ma serve cedere qualche calciatore con ingaggio pesante per poter arrivare al francese. E su questo punta la Juventus per piazzare la doppietta che accontenterebbe Allegri.

Calciomercato Juventus, doppio colpo dal Barcellona: li ‘manda’ Mbappe

Il Barcellona scende in campo per provare a soffiare Kylian Mbappe al Real Madrid. Un’operazione che passa anche dalle cessioni perché i blaugrana hanno bisogno di fare spazio nel monte ingaggi. Una situazione che intriga la Juventus che è alla finestra, interessata in particolare a due calciatori della squadra di Xavi.

Il primo nome è quello di Frankie de Jong: il 24enne centrocampista olandese rappresenta il profilo giusto per il reparto di metà campo di Allegri. De Jong sarebbe perfetto per essere piazzato davanti alla difesa e guidare la manovra bianconera. Ma non soltanto l’ex Ajax per la Juventus. Un altro calciatore che potrebbe intrigare i piemontesi è quello di Memphis Depay. L’attaccante ha il contratto in scadenza nel 2023 e non è tra le prime scelte di Xavi. Per caratteristiche potrebbe sposarsi bene con Vlahovic, ma anche essere il sostituto dell’attaccante serbo laddove dovesse essere necessario. Un doppio colpo orange per la Juventus che potrebbe essere favorito dall’arrivo di Mbappe al Barcellona.