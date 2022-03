Maxi affare Juve a centrocampo: anticipo secco sull’Inter

La Juventus continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato: può beffare l’Inter, maxi affare per il centrocampo bianconero

Una situazione già decisa per la Juventus, che vuole allestire una rosa super competitiva da affidare a Massimiliano Allegri: possibile beffa all’Inter.

Dopo gli acquisti di Zakaria e Vlahovic nella sessione invernale di calciomercato, ci sarà una vera e propria rivoluzioe in casa Juventus. Il nuovo obiettivo per il centrocampo bianconero è quello di Davide Frattesi, che si è messo in mostra con la maglia del Sassuolo in questa stagione. Possibile derby d’Italia con l’Inter, che segue il giocatore ormai da tempo. Il club bianconero potrebbe beffare i nerazzurri mettendo sul piatto i cartellini dei due giovani di proprietà, come Dragusin e Fagioli arrivando ad un totale di 25-30 milioni. In questo modo la Juventus vorrebbe anticipare i nerazzurri in vista della prossima stagione mettendo a segno un colpo decisivo.

Calciomercato Juventus, in tanti sulle tracce di Frattesi

Davide Frattesi ha messo a segno quattro gol nella sua prima stagione in Serie A. Il classe 1999, scuola Roma, ha compiuto il salto di qualità dopo tre stagioni da protagonista in B con Ascoli, Empoli e Monza prima di tornare al Sassuolo, proprietario del suo cartellino a partire dal 2017. Ora il suo futuro sarà in una big d’Italia: le sue prestazioni hanno attirato così gli interessi di Juventus e Inter con i bianconeri pronti a soffiarlo ai nerazzurri con un maxi affare con la società emiliana.