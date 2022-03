L’Inter ci prova: la risposta della Roma spiazza Marotta

L’Inter prova a bussare alla porta della Roma per un colpo nel prossimo calciomercato estivo: risposta a sorpresa dei giallorossi

Sono giorni di attesa per l’Inter di Simone Inzaghi che, dopo la pausa forzata per la sosta delle nazionali, affronterà la Juventus all’Allianz Stadium. Un big match che può davvero essere decisivo, ad otto giornate alla fine della Serie A, nella corsa scudetto. Oltre al Derby d’Italia, però, i campioni d’Italia si stanno già muovendo per la prossima estate. Sarà un calciomercato all’insegna di diversi cambiamenti per la rosa a disposizione dell’allenatore piacentino.

Dalla difesa che potrebbe vedere l’addio di de Vrij ed il possibile sostituto, all’attacco dove le pretendenti per Lautaro Martinez non fanno che moltiplicarsi. È a centrocampo, però, che la ‘Beneamata’ sta mostrando maggiore vivacità in vista di giugno. Uno dei possibili colpi nerazzurri per l’anno prossimo può arrivare dalla Capitale, sponda giallorossa: assalto al centrocampista di Mourinho.

Minaccia nerazzurra: la Roma ‘punge’ l’Inter

Come anticipato, gli occhi di Marotta e Ausilio sono puntati su uno dei pilastri di Josè Mourinho: si tratta di Jordan Veretout. Il francese ha collezionato fino a questo momento 39 apparizioni, tra campionato e coppe, con 4 reti e ben 9 assist vincenti. La valutazione fatta dalla Roma è di 25 milioni di euro cash. In alternativa, la controproposta giallorossa potrebbe indispettire l’Inter.

I capitolini, infatti, per lasciar partire Veretout potrebbero chiedere il cartellino di Denzel Dumfries. Una provocazione che la società milanese difficilmente coglierà: dopo aver faticato all’inizio, l’ex PSV è diventato una pedina insostituibile.

Situazione dunque in divenire, con Veretout tra i possibili rinforzi dell’Inter per l’anno prossimo: Roma permettendo.